Na het eerste bericht dat Suzuki uit de MotoGP vertrekt aan het eind van dit jaar, bleef het lang stil. Pas donderdagochtend kondigde Suzuki de intentie om te stoppen aan, al moet daarover nog wel onderhandeld worden met MotoGP-promotor Dorna Sports. Voor Joan Mir kwam het als een donderslag bij heldere hemel en hij kon zijn boosheid in eerste instantie niet onder stoelen of banken steken, laat hij donderdag in een eerste reactie op het nieuws weten.

“Ik ben wel boos dat iemand deze beslissing heeft genomen”, verzucht Mir, die tot nu toe een race en een wereldtitel won voor Suzuki. “Dit is een geweldig team, het is een van de speciale teams in de paddock. Iedereen weet dat de mensen die in dit team werken het speciaal maken, dat gaat niet om Suzuki. Het is natuurlijk wel Suzuki, maar de mensen die hier werken maken het tot een heel hecht team. Zij geven waarde aan het werk dat we hier verrichten. Ik kwam vier jaar geleden bij dit team, maar er zijn zoveel mensen al veel langer betrokken zijn bij deze operatie en ze hebben altijd keihard gewerkt. Ze werkten onvermoeibaar door om in 2020 wereldkampioen te worden, vorig jaar derde te worden en dit jaar vechten we hopelijk weer om de wereldtitel. Dat doen we elk jaar sinds ik hier gekomen ben.”

"Het is niet zo dat we er niets van bakken"

Behoudens het beknopte statement van de Suzuki Motor Corporation heeft het hoofdkantoor in Hamamatsu helemaal niets van zich laten horen. Gevraagd of hij teleurgesteld is door de opstelling van de hoge heren, zegt Mir: “Ja. Het is verrassend, maar het is ook een lastige situatie voor hen. Niemand wil hierover praten. Als ze zoiets op een dergelijke korte termijn beslissen, dan moet er een goede reden voor zijn. Het loopt hier fantastisch, het is niet zo dat we elke race zestiende of vijftiende worden en alleen maar voor wat punten vechten. Het moet iets groots zijn waarom dit nu gebeurt.”

Voor Mir ligt zijn toekomst waarschijnlijk bij Honda, een team dat ook in 2018 al op de handtekening van de Spanjaard aasde. “Na Jerez zijn we officieel op de markt gekomen, daarvoor waren we gewoon in gesprek met Suzuki en dat leek goed te komen. Nu moet mijn manager harder werken. Hij praat met Honda, maar ook met andere fabrikanten om voor mij een toekomst buiten Suzuki veilig te stellen. Het is niet eenvoudig.” Mir voegt toe dat hij niet per se haast heeft met het vinden van een nieuw team. “Natuurlijk wil je het liefste duidelijkheid hebben over je toekomst, dat geldt voor iedereen.”

