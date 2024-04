MotoGP-winnaar Dovizioso met hoofdletsel opgenomen in ziekenhuis

Andrea Dovizioso reed dinsdagochtend op het motorcrosscircuit Terranuova Bracciolini in Arezzo toen hij iets na 11.00 uur crashte, meldt La Gazzetta dello Sport. De vijftienvoudig MotoGP-racewinnaar heeft bij het ongeval een hoofdblessure opgelopen en is even bewusteloos geweest. Uit veiligheidsoverwegingen is hij dan ook met een helikopter overgebracht naar het Careggi-ziekenhuis in Florence. De Italiaanse sportkrant meldt dat Dovizioso niet in levensgevaar verkeert, maar over de ernst van de verwondingen is verder nog niets bekend.

Al tijdens zijn carrière in de Grands Prix nam Dovizioso graag plaats op een crossmotor voor trainingen. Ook na zijn actieve loopbaan is de Italiaan nog graag op crossbanen te vinden. Zo sloot hij enkele jaren geleden een deal met de Italiaanse motorsportfederatie om de crossbaan in Faenza te renoveren en vervolgens twintig jaar lang te beheren. De omloop heet tegenwoordig dan ook 04 Park, een verwijzing naar het startnummer waar de inmiddels 38-jarige Dovizioso jarenlang mee reed in de MotoGP.

Dovizioso zwaaide na de GP van San Marino van 2022 na vijftien jaar af als MotoGP-rijder. In die periode reed hij voor Honda, Tech3 Yamaha, het fabrieksteam van Ducati en Petronas SRT, boekte hij vijftien Grand Prix-zeges en eindigde hij namens Ducati tussen 2017 en 2019 drie keer als tweede in het wereldkampioenschap. In alle drie de gevallen moest hij de wereldtitel echter aan Marc Márquez laten. In 2011 werd hij namens Honda al eens derde in de titelstrijd. Voor zijn MotoGP-debuut racete hij drie jaar in de 250 cc met twee keer een tweede plek en een keer een derde plek in de eindstand als resultaten. Tussen 2002 en 2004 was Dovizioso al actief in de 125 cc, waarin hij in 2004 wereldkampioen werd.

Nog tijdens zijn actieve loopbaan in de MotoGP maakte Dovizioso ook zijn debuut op vier wielen. In 2019 mocht hij in Misano als invaller voor Pietro Fittipaldi namens Audi Team WRT debuteren in de DTM. Met een twaalfde en vijftiende plaats deed hij dat niet onverdienstelijk. Eind 2022 ging Dovizioso van start in de seizoensfinale van de Lamborghini Super Trofeo Europe. Het leverde hem in de tweede race een zege in de Pro-Am-klasse op.