Dovizioso deelt update na horrorcrash van motorcrossmotor: Negen botbreuken

Begin april kwam het nieuws naar buiten dat voormalig MotoGP-coureur Andrea Dovizioso ernstig gewond raakte tijdens een crash met de crossmotor. Een dag later deelde de Italiaan het goede nieuws dat er geen levensgevaarlijke verwondingen waren. Dinsdagavond heeft de coureur op zijn sociale media echter uit de doeken gedaan welke kwetsuren hij wel heeft opgelopen.

"Ik heb mijn rechtersleutelbeen gebroken. Daar moest ik aan geopereerd worden, want de gewrichtsbanden in mijn schouder waren er slecht aan toe. De andere breuken zijn minder heftig, maar die kosten wel veel hersteltijd. Ik heb twee ribben en drie ruggenwervels gebroken, er zit een barstje in mijn borstbeen en ik had zenuwschade in mijn rechterknie. Dat is al hersteld", somt Dovizioso op. "Er zat ook een scheur in mijn linkerpols, maar gelukkig viel dat mee. Er zit daarnaast een breuk in de heupkom. Dat was het lastigste, want daardoor moet ik nog twee of drie weken in een rolstoel rondrijden."

Ondanks alle pijn is Dovizioso alweer naar de toekomst aan het kijken. "Ik geloof dat dit soort dingen ons helpen om de focus te verleggen en na te denken wat je wil doen en hoe je je leven in wil richten", vertelt de 38-jarige. "Ik zit in dat proces. Ik hoop dat ik hier straks wat mooie dingen uit kan halen. Ik wil iedereen om me heen bedanken."

Hersteltijd

Dovizioso is na een periode in het ziekenhuis naar huis om daar verder aan zijn revalidatie te werken. "Ik had het een week heel zwaar in het ziekenhuis van Sassuolo, maar de mensen daar hebben er alles aan gedaan om het makkelijker voor mij te maken", vertelt de winnaar van vijftien MotoGP-races. "Ik wil ze daarvoor bedanken, en ook de mensen in het ziekenhuis van Florence."

Ten slotte richt Dovizioso zich naar zijn familie en vrienden. "Bedankt dat jullie zo dicht bij me waren. Vanaf nu gaan we vol voor een goed herstel", besluit de rijder uit Emilia Romagna.