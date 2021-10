Marquez dominant naar overwinning in GP van de Verenigde Staten

Na dagenlang gepalaver over de vele hobbels op het Circuit of the Americas kwam er zondagmiddag even voor 14.00 uur een eind aan die discussie. De 21 MotoGP-coureurs verzamelden zich op de grid voor 20 ronden op het Amerikaanse circuit en zouden uitmaken hoe de wedstrijd zich zou ontvouwen. Omstandigheden waren uitstekend voor de wedstrijd, al was het warmer dan het in de voorgaande dagen geweest was. Drie rijders namen plek op de voorposten van de grid: Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo én Marc Marquez, de zesvoudig racewinnaar op COTA.

Marquez start sterk, Zarco en Nakagami eerste slachtoffers van COTA

Bij het doven van de startlichten was Marquez het beste weg. De oud-wereldkampioen nam de leiding in de eerste bocht en sloeg direct een klein kloofje richting Quartararo, die polesitter Bagnaia aan de kant zette in de eerste bocht. Datzelfde had ook Alex Rins gedaan, de winnaar van 2019 stoomde op naar de derde plaats terwijl Bagnaia voorlopig genoegen moest nemen met de vierde plek. De Italiaan moest duidelijk even op gang komen, in de tweede ronde werd hij ook te grazen genomen door Jorge Martin. Op het moment dat ook Takaaki Nakagami de aanval wilde inzetten, ging de Japanse LCR-coureur onderuit in bocht 12. Daardoor verminderde de druk op de schouders van Bagnaia korte tijd.

Iets verder naar achteren begon Jack Miller vanaf de tiende startplek indrukwekkend aan de race. In de derde ronde haalde hij Joan Mir en Brad Binder in één klap in waardoor de Australiër, die als enige koos voor de hardste achterband, op de zesde plaats lag. De strijd om de derde plaats was intussen ook interessant, daar durfde Jorge Martin het aan om landgenoot Alex Rins het vuur aan de schenen te leggen. Na enkele pogingen had de Pramac-rookie de derde plaats van Rins te pakken. Martin gaf het goede voorbeeld dat teamgenoot Johann Zarco niet kon volgen. De Fransman viel in de eerste bocht en bracht zijn machine even later in de pitbox.

De opmars van Martin was nog niet voorbij op de derde plaats. De Spanjaard toonde geen genade in duel met WK-leider Quartararo en nam de tweede positie over. Op zijn beurt liet Quartararo zijn positie niet zomaar gaan. Bij het uitkomen van de eerste bocht had hij Martin weer te pakken. Rins viel intussen verder terug en hij verloor zijn vierde plek ook aan Jack Miller, die kort daarvoor teamgenoot Bagnaia terugverwees naar de zesde plek. Miller moest zien dat hij verder naar voren zou komen, want raceleider Marquez voerde intussen het tempo verder op. Hij voelde zich ogenschijnlijk comfortabel en was een stap sneller dan Quartararo. De Fransman had een beetje lucht na de afgeslagen aanval van Martin.

Marquez bouwt voorsprong verder uit

De Pramac-rijder moest zich intussen druk gaan maken om Miller, die een goed tempo te pakken had. Ook Bagnaia had de moeilijke aanvangsfase achter zich gelaten, hij voerde het tempo weer op en vond een weg langs Rins. De Suzuki-man kon een nieuwe zege op COTA intussen wel vergeten, hij reed zesde. Aleix Espargaro topte een toch al teleurstellend weekend op Amerikaanse bodem af met nog een crash, zijn vijfde van het seizoen. De Aprilia-rijder vond zijn Waterloo in de dertiende bocht en hij mocht vanaf de zijlijn toekijken in het restant van de wedstrijd.

Aangekomen bij de tv-schermen zag Espargaro dat zijn landgenoot Marquez een grotere voorsprong had genomen op Quartararo. Halverwege de wedstrijd was het verschil tussen de beide koplopers zo'n drie seconden en zag het er goed uit voor de Repsol Honda-rijder. En de tweede plaats was voor Quartararo ook een prima plek, zeker met de titelrivaal Bagnaia achter zich. De Ducatist had met nog acht ronden te gaan wel weer een weg langs Miller gevonden, maar moest nog een flinke achterstand overbruggen om de Fransman het leven nog zuur te maken.

De harde band van Miller bracht hem toch niet het uithoudingsvermogen waar de Australiër op gerekend had. Miller gaf de vierde plek terug aan Bagnaia en viel ook terug tot Rins, die hij ook al vrij snel moest laten gaan. Daarmee waren de kaarten in de top-vijf wel geschud: Marquez had een comfortabele marge op Quartararo met Martin op ruim twee seconden als derde. Dat was echter buiten de vermoeidheid gerekend, Martin maakte in de achttiende ronde een grote fout in de eerste sector en zag Bagnaia daardoor met rassenschreden dichterbij komen.

Bagnaia vond de aansluiting zo kwam er in de slotfase toch nog een duel om een ereplaats. Op het moment dat het duel leek te beginnen, kreeg Martin een long lap-penalty voor het afsnijden van bocht 4-5. Daar had hij al veel tijd verloren, maar het was niet genoeg. Hij moest door de lus, maar zou zijn vierde plek wel veiligstellen. Bagnaia kon de schade op Quartararo zodoende beperken, maar het was niet genoeg om Quartararo van een matchpoint in Misano af te houden.

Quartararo op matchpoint met sterke tweede plaats, Mir clasht met Miller

Het gebeurde allemaal ver achter Marc Marquez, die na twintig zware rondjes op COTA zijn tweede overwinning van het seizoen mocht vieren en alweer de 58ste MotoGP-zege op zijn palmares bijschreef. Quartararo pakte twintig kostbare punten met de tweede plaats, het brengt hem op de drempel van de wereldtitel. Bagnaia moest genoegen nemen met de derde plek, maar de wereldtitel is weer iets verder uit het zicht verdwenen.

Martin verloor door het nemen van de long lap ook zijn vierde plaats nog aan Rins, de Pramac Ducati-coureur werd vijfde. Enea Bastianini kwam in de slotfase nog spectaculair langs Joan Mir en Jack Miller voor de zesde plaats. Dat kwam door een aanrijding tussen de laatste twee. Miller zat aan de buitenkant en werd aan de kant gezet door Mir, na afloop hadden de twee een verhitte woordenwisseling. De stewards deden onderzoek naar het incident en zetten Mir na afloop van de wedtrijd een plek terug. Miller werd dus zevende, Mir eindigde als achtste. Brad Binder kwam als negende aan de finish met Pol Espargaro op de tiende plaats.

Miguel Oliveira pakte weer wat punten, hij werd elfde voor Alex Marquez. MotoGP-routinier Andrea Dovizioso tekende voor zijn eerste punten bij Yamaha. Hij werd dertiende na een lange race, Luca Marini eindigde op de veertiende plaats en dat was net voor zijn halfbroer Valentino Rossi. Bij zijn laatste race op Amerikaanse bodem scoorde hij een WK-punt.

Het MotoGP-circus heeft nu twee vrije weekenden voordat de laatste fase van het seizoen begint. De eerstvolgende afspraak vindt in het weekend van 24 oktober plaats op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Yamaha-coureur Quartararo kan het wereldkampioenschap dan in zijn voordeel beslissen.

