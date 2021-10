Marquez na winst op COTA: “Hier had iedereen fysieke problemen”

Marc Marquez hield het peloton enkele ronden na de start in toom, maar voerde daarna het tempo op. In twee ronden tijd wist hij een voorsprong van anderhalve seconde op te bouwen en kon geen van de tegenstanders reageren. “Ik dacht dat Quartararo me zou kunnen bijhouden, maar het is hier lastig om goed te remmen als er iemand vlak voor je zit”, verklaarde Marquez na afloop. “Als hij alleen reed was hij heel snel en constant, maar dat had ik ook. Ik kon de race van start tot finish managen en in de laatste ronden was het natuurlijk extra zwaar vanwege de moeilijke omstandigheden.” De fysieke problemen spelen de Spanjaard nog altijd parten, maar op het fysiek veeleisende COTA liepen andere coureurs ook tegen problemen aan. “Het grote verschil was echter dat iedereen het hier moeilijk had in de laatste fase van de race, deze keer was ik niet de enige. Op andere circuits ben ik altijd degene die moeite heeft in de laatste ronden en hebben de anderen dat veel minder. Dat is een groot verschil. De linkerarm moest vandaag iets meer werk doen, maar die werkt behoorlijk goed. Ik kon om die reden constant zijn.”

De overwinning van Marquez was er een uit het boekje, zo vertelde hij: “Het was een race waar ik al een nacht van gedroomd had. Ik wilde vanaf het begin aan de leiding gaan en het tempo een beetje drukken. De eerste ronden waren mijn zwakke punt. Ik wilde de eerste vijf ronden wat langzamer rijden, daarna wilde ik in één klap een gat slaan. Ik was ineens een halve seconde sneller en dat was belangrijk voor dit succes. Ik ben er heel blij mee, zeker na het lastige seizoen dat we tot nu toe gehad hebben.” In de slotfase hield Marquez de concentratie vast, al was dat nog niet zo eenvoudig: “Ik ging bijna onderuit in de zesde bocht waar ik de binnenkant van de kerbstone raakte. Ik wilde iets langzamer rijden om de race te managen, maar dat was niet mogelijk. De motor begon nog meer te schudden [op de hobbels] en ik ben maar weer voluit gaan pushen.”

Veel onzekerheid

Na de eerdere overwinning op de Sachsenring is het succes in Amerika een welkome boost voor Marquez, die sinds zijn terugkeer in april op een dwaalspoor zat. “Soms ben ik gevallen en wist ik niet waarom, soms was ik snel en wist ik niet waarom en soms was ik langzaam en wist ik niet waarom dat zo was”, voegde hij toe. “Deze overwinning was waar we naar zochten. Dit was een circuit dat gunstig was voor onze winstkansen, maar we gingen met de intentie van start om steeds sterk te zijn in de laatste races. We moeten consistentie vinden en dat is gelukt. Ik ben blij dat men bij het team nog steeds in mij gelooft, de resultaten waren niet best maar dit soort zaken zijn heel belangrijk voor de toekomst.”