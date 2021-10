Nakagami aan kop in warm-up GP van Verenigde Staten

Nakagami's laatste ronde was de snelste in de ochtendsessie terwijl Marc Marquez op het laatste moment nog naar de tweede plaats schooft. Alex Rins eindigde op de derde plaats, maar die was toch al ruim vier tienden langzamer dan de koploper. WK-leider FAbio Quartararo eindigde als vierde voor Jorge Martin en Joan Mir. Aleix Espargaro kwam tot de zevende plaats voor Johann Zarco en Pol Espargaro.

Jack Miller maakte de top-tien compleet, maar hij kreeg wel een tegenslag te verwerken met een valpartij. De Australiër schoof onderuit in de eerste bocht toen hij ongelukkig over een van de hobbels kwam. Hij kon zijn weg overigens wel vervolgen.

De Grand Prix van de Verenigde Staten begint zondagavond om 21.00 uur.

Uitslag warm-up MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten