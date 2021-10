Marquez topt eerste MotoGP-training in Amerika

Na ruim twee jaar is de MotoGP dit weekend weer terug op Amerikaanse bodem. De rijders kregen vrijdagochtend echter niet een warm welkom. Het had in de uren voor de eerste vrije training flink geregend, iets wat ook de rest van het weekend kan voorkomen. Het betekende dat het circuit nog vochtig was bij aanvang van de eerste vrije training, maar het belangrijkste was dat het gestopt was met regenen.

De omstandigheden waren in eerste instantie perfect voor Marc Marquez, die met de Honda lange tijd aan kop ging in de eerste vrije training. De Spanjaard zat in de eerste helft van de sessie op een ander niveau. Terwijl de baan steeds verder opdroogde, kwam ook Jack Miller steeds verder naar voren. De omstandigheden werden gaandeweg beter en het zonnetje kwam zelfs door, maar in het slot van de sessie bleven coureurs op de regenbanden van Michelin rijden. Wel werd duidelijk dat het asfalt er de afgelopen jaren niet beter op is geworden op COTA. De hobbels in de verschillende zones waren duidelijk zichtbaar.

Met vijf minuten te gaan was het weer aan Marquez, die de snelste tijd van Miller aan flarden reed. De 2.15.872 was genoeg voor de eerste plaats in de eerste vrije training. Miller was kort erna nog sneller onderweg, maar verbeterde zich niet meer. De top-drie werd compleet gemaakt door Johann Zarco, die anderhalve week na zijn operatie aan arm pump weer op de MotoGP-machine klom. Hij was ruim zes tienden langzamer dan Marquez.

Na een wekenlange vormcrisis scheen de zon ook weer in de pitbox van Miguel Oliveira. Hij klokte de vierde tijd in de eerste vrije training en was daarmee net iets sneller dan Pol Espargaro. Dat de Honda sterk was op de vochtige Amerikaanse omloop, liet ook Alex Marquez blijken. Hij werd zesde waardoor er drie Honda's bij de eerste zes stonden. Alex Rins, de laatste winnaar op COTA, werd zevende voor Pecco Bagnaia en Brad Binder. Iker Lecuona maakte de top-tien compleet.

Luca Marini eindigde op de elfde plaats voor Joan Mir, die dit weekend met een aangepast startnummer op de baan verschijnt. Mir rijdt wel degelijk met het startnummer 36, maar dan in de klassieke lay-out van oud-wereldkampioen Kevin Schwantz. Hij werd er twaalfde mee in de eerste training. Danilo Petrucci eindigde als dertiende voor Aleix Espargaro, de enige Aprilia-rijder dit weekend.

Fabio Quartararo eindigde als vijftiende, ruim twee seconden achter Marquez. Voor Quartararo was het een belangrijke sessie met betrekking tot de omstandigheden, de Yamaha draait nog altijd niet best op een vochtige en opdrogende baan. Het leek vrijdag niet veel beter te gaan. Takaaki Nakagami werd zestiende en noteerde de enige crash van de sessie, hij bleef ongedeerd. Franco Morbidelli werd zeventiende voor Enea Bastianini en Jorge Martin, twee coureurs die nog niet met de MotoGP-machine op COTA gereden hadden.

Valentino Rossi en Andrea Dovizioso hebben dat wel gedaan en met succes, maar in de eerste vrije training hielp die ervaring niet. Zij waren de hekkensluiters.

Uitslag eerste vrije training MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten

Uitslag volgt.