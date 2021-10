Rossi roept op tot meer respect in “beangstigende” races

De 15-jarige Vinales liet afgelopen weekend het leven na een crash in de World Supersport 300 op het circuit van Jerez. Het is in korte tijd al de derde tiener die het leven laat na fatale crashes op het Europese of mondiale niveau. In mei kwam Moto3-rijder Jason Dupasquier om het leven. In juli verongelukte de pas 14-jarige Hugo Millan na een crash in de European Talent Cup.

De reeks fatale ongevallen heeft binnen de motorsport de discussie op gang gebracht hoe de veiligheid in de sport verbeterd kan worden. Waar rijders als Marc Marquez en Aleix Espargaro de leeftijd van de coureurs of de grootte van de grid aankaarten, is Valentino Rossi van mening dat het vooral een gedragskwestie is. De Italiaan merkt vooral dat er in de lagere klassen behoorlijk agressief wordt gereden en dat gele vlaggen nog wel eens worden genegeerd, met alle gevolgen van dien.

“Wat er in Jerez is gebeurd, is echt een grote ramp. Het is nu al de derde keer dit jaar dat dit een zeer jonge rijder overkomt”, sprak Rossi voorafgaand aan de Grand Prix van Amerika. “Wat kunnen we eraan doen? Het probleem ligt hem vooral in het meest gevaarlijke aspect van deze sport, dat een coureur na een val geraakt kan worden door een rijder die achter hem rijdt.”

“De situatie in [Supersport 300] races is heel erg gevaarlijk, omdat je daar een hele hoop rijders – meer dan 42 motoren – aan de start hebt, en allemaal zitten ze heel dicht bij elkaar. Het risico dat dit soort ongelukken gebeurt, is dan ook heel erg groot.”

“We moeten allereerst meer respect voor de gele vlaggen zien af te dwingen voor de achteropkomende rijders”, vervolgt Rossi. “Ik weet niet precies hoe het zat bij de crash [in Jerez], maar rijders proberen doorgaans zo min mogelijk tijd te verliezen als ze een gele vlag zien. Misschien ligt daar wel een verbeterpunt.”

Agressiviteit

Ook de instelling van de rijders in normale omstandigheden kan volgens Rossi wel beter: “Wat ik de laatste jaren zie is dat rijders, ook de jonge rijders, heel, heel, heel erg agressief zijn. Het is behoorlijk beangstigend als je de races kijkt, omdat iedereen meer dan het maximale geeft en niet nadenkt over wat er kan gebeuren. Ik vind dat iedereen zich wel moet realiseren dat motorsport erg gevaarlijk is.”

Op de vraag van Motorsport.com of het verhogen van de minimumleeftijd voor coureurs in de opstapklassen een oplossing is, antwoordt Rossi: ‘Het kan, maar het is ook lastig omdat het verschuiven van de limiet met een of twee jaar niet heel veel verschil maakt. Maar misschien dat de instantie die de races overziet, vooral in de lagere klassen met zeer jonge rijders, strikter moet optreden en alle actie op de baan nauwkeuriger moet volgen. En als iemand gevaarlijke toeren uithaalt, wees dan strenger met de straffen. Misschien is dat wel een manier.”

“Onze sport is fantastisch, we houden er allemaal van, maar je moet je wel altijd met een beetje respect voor de andere rijders verplaatsen want iedereen wil voorop rijden. Er zijn belangrijkere zaken dan het winnen van twee posities, en dat is de veiligheid van jou en je rivalen. Ik denk dat die boodschap in de toekomst iets sterker moet worden overgebracht.”