Toyota domineert in laatste training voor 24 uur van Le Mans

De Japanse formatie claimde eerder op de avond al de eerste twee startplekken in de kwalificatie en waren ongrijpbaar in de twee uur durende avondsessie op donderdagavond. Jose Maria Lopez was de rapste met de #7 Toyota, hij zette een 3.28.322 op de chrono en was ruim drie tienden sneller dan Sebastien Buemi in de #8 GR010. De marge ten opzichte van de rest van het veld was meer dan twee seconden totdat Pipo Derani in de slotfase van de sessie een 3.10.141 reed met de #708 Glickenhaus. Met een 3.30.822 werd Richard Westbrook vierde in de #709 Glickenhaus, net voor de Alpine A480-Gibson van André Negrao op P5.

United Autosports zette de toon in de LMP2-klasse met een 3.31.702 van Oliver Jarvis. Job van Uitert eindigde op de tweede plek met de Panis Racing Oreca, Jonathan Aberdein werd derde in de #28, de eerste inschrijving van Jota Sport. Na ijzersterke kwalificatie eindigde Robin Frijns donderdagavond in de vierde vrije training op de vijftiende plaats in de LMP2-klasse, net voor Bent Viscaal.

De uitslag van de GTE Pro-kwalificatie werd min of meer gespiegeld in de vierde vrije training van donderdag, beide Corvettes stonden aan de leiding in de klasse. Het was deze keer echter de #63 van Nicky Catsburg voor polesitter #64 van Tommy Milner. De beide Porsches eindigden daarachter op de derde en vierde plek met daar weer achter de beide fabriekswagens van Ferrari.

In de GTE Am-klasse was Harry Tincknell in de #77 Dempsey-Proton Racing Porsche de sterkste met een 3.55.067.

De eerstvolgende actie op het Circuit de la Sarthe is de warm-up, die zaterdag om 10.30 uur plaatsvindt. De 24 uur van Le Mans begint dan om 16.00 uur.

Uitslag: Vierde vrije training 24 uur van Le Mans