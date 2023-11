Bevestigd: Nyck de Vries krijgt topzitje in WEC bij Toyota

De agenda voor Nyck de Vries is voor komend jaar volgestroomd met races. Naast zijn Formule E-avontuur met Mahindra gaat de Nederlandse coureur ook voor het fabrieksteam van Toyota GAZOO Racing een heel seizoen meedoen aan het World Endurance Championship. Motorsport.com had dit in september al vernomen, maar dit is nu bevestigd. Bij de Japanners vervangt de voormalig AlphaTauri-coureur Jose Maria Lopez, die de overstap heeft gemaakt naar het Akkodis ASP Team. "Ik ben superblij om terug te keren naar de endurance-racerij, zeker bij een team als Toyota GAZOO", vertelt de uit Friesland afkomstige rijder in het persbericht van Toyota. "Endurance racen is altijd iets geweest waar ik van genoten heb en de discipline heeft een enorm momentum."

In zijn loopbaan is De Vries al eerder een volledig seizoen in het WEC actief geweest, destijds was dat bij Racing Team Nederland in de LMP2-klasse. Ditmaal mag de Nederlandse coureur meedoen met de grote jongens in de Hypercars. De 28-jarige coureur kent het team van Toyota ook al, maar krijgt nu dan ook echt de kans om in de auto te racen. "Ik ben een paar jaar bij het team betrokken geweest in een andere rol, maar heb toen niet de kans gehad om te racen", zegt de man uit Uitwellingerga. "Het is fantastisch dat die tijd nu aangebroken is. Ik wil het team bedanken voor hun voortdurende steun en geloof in mij."

Bij het team krijgt De Vries te maken met WEC-routiniers Mike Conway en Kamui Kobayashi. De Friese rijder kijkt uit naar die samenwerking. "Ik kijk er naar uit om de #7 auto te delen met Mike en Kamui. Het zijn getalenteerde coureurs en zij hebben al veel bereikt. Ik weet zeker dat we een goed team zullen vormen", aldus de voormalig Formule 1-coureur. De stap voor De Vries betekent ook kansen op succes. Dit seizoen won auto nummer zeven vier van de zeven WEC-races, waaronder de thuisrace van Toyota tijdens de 8 uur van Fuji.

Zoals gezegd neemt Toyota GAZOO afscheid van Jose Maria Lopez, die de overstap gaat maken naar de nieuwe LMGT3-klasse. In die klasse rijdt de Argentijn voor Lexus, wat niet geheel toevallig een dochteronderneming van Toyota is. "Ik wil een systeem creëren waarin oudere coureurs de jonge rijders feedback geven", verklaart Toyota's WEC vice-voorzitter Kazuki Nakajima. "Ik wil een samenwerkingsverband bouwen met verschillende locaties, zodat niet alleen Japanse coureurs, maar alle coureurs zichzelf kunnen uitdagen."