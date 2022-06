24 uur van Le Mans 2022: Tijden, welke tv-zender, Nederlanders en meer

De 24 uur van Le Mans is de grootste en belangrijkste endurance-race van het jaar. Samen met de Grand Prix van Monaco en de Indy 500 maakt hij deel uit van de Triple Crown of Motorsport. Le Mans is een slijtageslag voor mens en machine en emotie is nooit ver te zoeken. De race levert elk jaar weer prachtige plaatjes op. Besmeurde auto’s bij het uitkomen van de nacht, slapende fans langs de baan en de soms toch komische gymnastiek voor de monteurs om wakker te blijven. Le Mans is Le Mans.

Wanneer is de 24 uur van Le Mans?

Datum: Zaterdag 11 juni 2022

Starttijd: 16.00 uur

De 24 uur van Le Mans wordt op zaterdag 11 en zondag 12 juni 2022 verreden. Om 16.00 op zaterdag wordt de Franse vlag gezwaaid, een etmaal later weten we wie de winnaar is. De vorige twee edities vonden door de coronapandemie later in het jaar plaats, nu is de wedstrijd weer op de vertrouwde datum in juni. Dat zorgt er onder meer voor dat de nacht korter is dan de afgelopen jaren.

Tijdschema voor de 24 uur van Le Mans

Dag Sessie Tijd Woensdag 8 juni Vrije training 1 14.00 uur - 17.00 uur Woensdag 8 juni Kwalificatie 19.00 uur - 20.00 uur Woensdag 8 juni Vrije training 2 22.00 uur - 00.00 uur Donderdag 9 juni Vrije training 3 14.00 uur - 17.00 uur Donderdag 9 juni Hyperpole 20.00 uur - 20.30 uur Donderdag 9 juni Vrije training 4 22.00 uur - 00.00 uur Zaterdag 11 juni Warm up 10.30 uur - 10.45 uur Zaterdag 11 juni - Zondag 12 juni Race 16.00 uur - 16.00 uur

Welke klassen rijden er rond?

De 24 uur van Le Mans is speciaal omdat er in dezelfde race verschillende klassen meedoen. Voor de tweede keer vormen de deelnemende Hypercars de topklasse. Er rijden vijf deelnemers mee: twee Toyota’s, twee wagens van Glickenhaus en een Alpine. Meer over de ontwikkelingen van de Hypercar-klasse vind je hier. Deze klasse wordt de komende jaren verder uitgebreid met de komst van legendarische merken als Cadillac, Peugeot en Ferrari.

Daaronder vinden we de LMP2. Daarin rijden goedkopere prototypes met een standaard Gibson-motor. Ook zien we nog twee GT-klassen. De Pro-divisie met grotendeels fabrieksinschrijvingen van Corvette, Ferrari en Porsche. De Am-klasse kent vooral een hele hoop privéteams.

Welke Nederlanders doen er mee aan de 24 uur van Le Mans?

In de Hypercar-klasse rijdt geen Nederlander mee. In de LMP2 wel. Robin Frijns wil met WRT zijn titel van vorig jaar verdedigen. Hij won in 2021 door in de allerlaatste ronde zijn teamgenoot voorbij te gaan, van wie de wagen stuk ging. Andere Nederlanders in deze klasse zijn Job van Uitert voor Panis Racing, Bent Viscaal voor ARC Bratislava en Tijmen van der Helm voor TDS.

Opvallende afwezige is Racing Team Nederland. Het team van Frits van Eerd verkoos een Amerikaans programma in de IMSA dit jaar boven deelname aan het World Endurance Championship.

In de GTE-Pro rijdt Nicky Catsburg voor Corvette, en in de GTE-Am zien we nog Renger van der Zande voor JMW Motorsport. De volledige deelnemerslijst vind je hier.

Op welke tv-zender is de 24 uur van Le Mans te zien?

Alle trainingen zijn te zien op Eurosport. De meeste sessies zijn te zien op het hoofdkanaal Eurosport 1, sommigen worden alleen op Eurosport 2 uitgezonden. De race is volledig te zien op zowel RTL7 als Eurosport, al moet er bij laatstgenoemde zender wel gewisseld worden tussen kanaal 1 en 2.