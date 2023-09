Toekomstplannen Nyck de Vries na Formule 1-exit krijgen vorm

Nadat Nyck de Vries door Helmut Marko en daarmee AlphaTauri terzijde is geschoven in de Formule 1 heeft hij over interesse weinig te klagen. Zo liet Max Verstappen tijdens het eerstvolgende raceweekend al weten dat hij contact met zijn landgenoot had gehad en duidelijk maakte dat het F1-journaille geen medelijden met de 28-jarige Fries hoefde te hebben: "Ik weet dat hij genoeg opties heeft en weet zeker dat hij wel weer een goed team in een mooi kampioenschap vindt. Als het in de Formule 1 niet goed uitpakt, doen mensen net alsof dat het einde van de wereld is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er is nog veel meer buiten de Formule 1 en in sommige kampioenschappen is het misschien nog wel leuker dan op bepaalde plekken in F1 zelf."

Wat betreft die plekken buiten de Formule 1 werd De Vries al snel gelinkt aan de Formule E en het World Endurance Championship, kortweg WEC. Gek is dat niet, aangezien de Nederlander bekend is met beide klassen. Zo kroonde hij zich in 2021 met Mercedes tot wereldkampioen Formule E en heeft hij ook al vier deelnames aan de 24 uur van Le Mans op zijn naam staan, met P4 in de LMP2-klasse uit 2022 als beste resultaat. Voordat de Formule 1-kans zich na de invalbeurt op Monza aandiende was een dubbelprogramma in het WEC en de Formule E eveneens de bedoeling: met Toyota het eerstgenoemde kampioenschap in en met Maserati in de elektrische raceklasse.

Al vertrouwd met het succesvolle WEC-project van Toyota

Meerdere bronnen laten aan Motorsport.com weten dat De Vries na zijn Formule 1-stint goede papieren heeft om met Toyota uit te komen in het WEC-seizoen 2024, oftewel: om het zitje in te nemen dat dit jaar al voor hem was bedacht. De Vries, die in 2022 reservecoureur voor Toyota was, zou dit kalenderjaar eigenlijk in de #7 Toyota GR010 HYBRID Le Mans Hypercar stappen, maar had een clausule om voor de koningsklasse te kunnen kiezen. Afgaande op de informatie van dit moment neemt hij volgend jaar alsnog plaats in de #7 Toyota Hypercar met Kamui Kobayashi en Mike Conway aan zijn zijde. Het zou ten koste kunnen gaan van de inmiddels 40-jarige Jose Maria Lopez. De Argentijn zou in 2023 ook al worden vervangen door De Vries, maar kreeg na de F1-stap van laatstgenoemde een contractverlenging van een jaar. In Fuji kon Lopez nog niks over zijn toekomstplannen zeggen: "Nog niet. Ik wil wel graag bij het team blijven, maar ik ben natuurlijk geen twintig meer."

Tijdens dat raceweekend in Japan ruim een week geleden hield WEC Toyota-voorman Rob Leupen zich ook nog op de vlakte over een mogelijke terugkeer van De Vries: "Ik heb altijd contact met Nyck, maar dat is ook omdat we allebei Nederlands zijn", zo liet hij aan Motorsport.com weten. "Ik denk dat Nyck voldoende mogelijkheden heeft. Hij heeft in het verleden goed testwerk voor ons verricht, al hebben we dit jaar ook een hele sterke line-up. In dat opzicht is er geen probleem." Toyota moest de Le Mans-zege dit jaar aan het hypercarproject van Ferrari laten, maar staat in het wereldkampioenschap wel bovenaan met enkel de 6 uur van Bahrein voor de boeg en is al jarenlang toonaangevend in de langeafstandsracerij.

Dubbelprogramma met Formule E nog mogelijk?

Voordat de Formule 1-kans zich aandiende, zou De Vries zo'n topzitje in het WEC dus combineren met een Formule E-campagne. Voor aankomend seizoen is dat in theorie ook nog niet helemaal uitgesloten, al is daar beduidend minder over bekend dan over een kans in de langeafstandsracerij. De Vries is in de wandelgangen wel gelinkt aan Mahindra en DS Penske, teams die samen met Abt en NIO reëel gezien nog plekken te vergeven hebben voor tiende seizoen van de elektrische klasse. De enige clash tussen beide kampioenschappen zou de WEC-ronde in Spa met de E-Prix van Berlijn zijn.