Toyota kon door budget na april niet testen met WEC Hypercar

Fabrikanten in het World Endurance Championship mogen op jaarbasis twintig dagen testen met hun bolides voor de Hypercar-klasse. Bij dat aantal is Toyota in 2022 verre van in de buurt gekomen. In de aanloop naar de 6 uur van Spa-Francorchamps werkte de Japanse fabrikant in april nog een privétest af met de GR010 Hybrid, maar dat bleek meteen ook de laatste privétest van het jaar. Sindsdien nam Toyota nog wel deel aan de collectieve testdag in de aanloop naar de 24 uur van Le Mans en de rookietest in Bahrein, waar Lilou Wadoux dertig ronden mocht rijden.

Daar bleef het echter bij en de belangrijkste reden daarvoor is het gebrek aan budget. Toyota heeft geen crew die zich specifiek op tests richt en ook niet voldoende extra personeel om dat aan te kunnen. "Met uitzondering van de officiële collectieve test hebben we sinds april niet meer getest", vertelt technisch directeur Pascal Vasselon, zonder aan te geven hoeveel testdagen Toyota wél gebruikt heeft. "Daardoor hebben we nu een kleine achterstand op de nieuwe teams, die met grote budgetten en veel testdagen binnenkomen."

Daarmee verwijst Vasselon naar fabrikanten als Porsche en Ferrari, die de afgelopen maanden kosten noch moeite hebben gespaard voor een uitgebreid testprogramma met hun prototypen. Voor Ferrari en Peugeot geldt dat zij komend jaar onbeperkt mogen testen tijdens hun eerste seizoen als LMH-fabrikanten, mits die passage in het sportief reglement blijft staan. Toyota had die luxe in 2021, toen zij al debuteerden in met hun LMH-bolide. Dit jaar werd dat aantal voor het tweede seizoen teruggeschroefd tot twintig testdagen, een lot dat Peugeot en Ferrari hoogstwaarschijnlijk ook staat te wachten in 2024.

Voorstander van beperkte hoeveelheid testdagen

Toyota hoopt dat het WEC het aantal testdagen in de toekomst blijft beperken, zodat de kosten gedrukt worden. "Natuurlijk willen we graag dat er regels zijn die bij de geest van het kampioenschap passen, namelijk meedoen met lage kosten", zegt Vasselon. "De reglementen zijn nog niet helemaal voltooid, daar praten we nog over. We maken ons enigszins zorgen dat we een hoog aantal testdagen krijgen, maar het is nog niet afgerond. Als de reglementen veel testdagen toestaan, heb je een apart testteam nodig. Dat brengt het budget naar een ander niveau. Op dit moment testen we met één raceteam en we doen wat dit team aan kan."

Het is voor Toyota overigens geen nieuwe situatie dat er geen testteam is. Ook tijdens het hoogtepunt van het LMP1-tijdperk beschikte de fabrikant niet over zo'n toegewijd team, onthulde Vasselon. "We hadden wat extra mensen. Geen volledig testteam, maar wel wat extra mensen", aldus Vasselon. "Maar wij zaten niet op het niveau van Porsche of Audi, dat staat vast. We hadden wat extra mensen, maar de kerngroep was hetzelfde."