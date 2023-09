Het World Endurance Championship is voor dit weekend afgereisd naar Japan voor de zesde en voorlaatste ronde van het seizoen 2023: de 6 uur van Fuji. De zaterdag op Fuji Speedway draaide om de kwalificatie, die vanwege de drie verschillende klassen in drie delen was verdeeld. Bij de Hypercars draaide de kwalificatie uit op een Toyota-feestje. De Japanse fabrikant veroverde voor eigen publiek de gehele eerste startrij. Kamui Kobayashi klokte halverwege de sessie van vijftien minuten een 1.27.794 en dat bleek uiteindelijk meer dan voldoende om de #7 Toyota GR010 Hybrid naar pole te loodsen. Brendon Hartley kwam in de #8 Toyota nog het dichtste bij, maar op ruim zes tienden van Kobayashi moest hij genoegen nemen met de tweede startpositie.

Achter Toyota ging de gehele tweede startrij naar Porsche Penske Motorsport. Kevin Estre klokte op het overwegend droge asfalt de derde tijd in de #6 Porsche 963, al gaf hij bijna negen tienden van een seconde toe op de pole. Frederic Makowiecki volgde vlak daarachter op P4 in de #5 Porsche. Alex Lynn was in de #2 Cadillac V-Series.R op P5 de laatste coureur binnen een seconde van Kobayashi, iets waar de AF Corse Ferrari-coureurs dus niet in slaagden. James Calado was in de #51 Ferrari 499P net iets sneller dan Nicklas Nielsen in de #50, maar meer dan de zesde en zevende startpositie zat er niet in. De #38 Jota Porsche, #99 Proton Porsche en de #93 Peugeot voltooiden de top-tien, voor de #94 Peugeot en de #4 Vanwall.

De LMP2-klasse werkte haar kwalificatie eveneens af op een overwegend droge baan, al waren er nog wel enkele natte plekken op het asfalt te vinden. Het waren omstandigheden waarin United Autosport uitstekend uit de voeten kon. Phil Hanson klokte met de #22 United Autosports-bolide 1.32.182 en veroverde daarmee pole-position, teamgenoot Oliver Jarvis zette de #23 opde derde startpositie. De #41 Team WRT-bolide splitste de bolides van het team van Zak Brown, want Louis Deletraz noteerde op 0.091 seconde van Hanson de tweede tijd. De eerste Nederlander op de startopstelling is Robin Frijns, die met de #31 Team WRT-auto vanaf de zevende startpositie mag vertrekken. Landgenoot Bent Viscaal neemt in de #9 Prema-bolide naast hem plaats op de startgrid op P8.

Voor de GTE Am-coureurs waren de omstandigheden tijdens de kwalificatie het lastigste met nog behoorlijk wat natte plekken op het asfalt. Het deerde Ben Keating weinig. De Amerikaan, die in de #33 Corvette samen racet met Nicky Catsburg en de GTE Am-titel al heeft veiliggesteld, noteerde 1.38.338 en dat bleek voldoende voor de beste startpositie. Sarah Bovy zette de #85 Iron Dames Porsche ernaast op de eerste startrij door slechts 0.035 seconde toe te geven op Keating, terwijl Satoshi Hoshino zijn #777 D'Station Racing Aston Martin naar de derde startpositie stuurde.

De WEC-coureurs komen zondag weer in actie op Fuji Speedway. Aldaar begint om 4.00 uur Nederlandse tijd de 6 uur van Fuji.

Uitslag kwalificatie WEC 6 uur van Fuji - Hypercars