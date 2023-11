Toyota kritisch over rijstandaarden in WEC na crash met Cadillac

Voor Mike Conway, Kamui Kobayashi en Jose Maria Lopez stond er in de #7 Toyota veel op het spel bij de start van de 8 uur van Bahrein. Ze konden nog voor de titel gaan, maar moesten dan wel de zusterbolide verslaan. Die kans was al na bocht 1 een stuk kleiner, aangezien Earl Bamber zich in de Cadillac verremde en de #7 Toyota in de rondte tikte. Deze moest daardoor weer achteraan aansluiten en hoewel ze nog tweede werden, won de #8 Toyota de race en daarmee het kampioenschap in de Hypercar-klasse.

Toyota's technisch directeur, Pascal Vasselon, was niet onder de indruk van de actie van Bamber bij de start. Hij vreesde dat het zelfs beide auto's had kunnen uitschakelen. "Ongelofelijk, wat een start. Als je die Cadillac zich honderd meter van tevoren ziet verremmen, vraag je je af waar je rijdt. Zijn dit clubraces? Het is absoluut onprofessioneel", steekt de Toyota-man zijn kritiek niet onder stoelen of banken. "We zagen het aankomen. Het was er honderd meter voor en... Gelukkig kon onze auto door, maar het had het einde van de race kunnen betekenen. Daar hebben we dus geen woorden voor."

Vasselon merkt op dat zijn team in Fuji ook al slachtoffer was van een startincident. "Beide auto's werden van de baan geduwd. Hier gebeurt hetzelfde. Het is opnieuw absoluut onprofessioneel. Het is triest dat dit soort dingen op dit niveau gebeuren. Dat is echt triest. Je kunt je vijf meter van tevoren verremmen, maar honderd meter... Dat is ongelofelijk. Dat zou ik kunnen doen als ik [in de auto] zat."

Vasselon is daarom van mening dat het WEC strengere straffen moet opleggen aan coureurs die agressief zijn bij de start, aangezien hij het gevoel heeft dat zijn auto's de afgelopen twee races dus al slachtoffer waren van dat soort acties. "In Fuji verremden alle auto's achter ons zich", zegt de technisch directeur. "[Laurens] Vanthoor achter ons miste de apex. Beide Ferrari's duwden een auto wijd. We hadden geluk dat we met de #8 geen lekke band opliepen, maar de Porsche #5 liep er wel een op. In Fuji en hier hadden we hetzelfde probleem. Op een gegeven moment hebben we strenge straffen nodig voor coureurs die dit doen."

Lichte tik

Zelf legde Bamber uit dat hij geen actie wilde inzetten voor de tweede plaats. Hij had wel te doen met de coureurs van de #7 Toyota die hij in de rondte tikte, aangezien zij daardoor de kans op de titel zagen vervliegen. "Ik ging er gewoon in", zegt Bamber tegen Motorsport.com. "Ik was best blij met mijn positie en toen remde ik in het midden van de remzone. Plots blokkeerden beide voorwielen, dat is echt vreemd. En eerlijk gezegd liet ik de remmen los en probeerde ik beide Toyota's te ontwijken, ik wilde ze niet raken. Ik ontweek ze bijna allebei, maar ik raakte wel de #7. Het is echt jammer dat dit hun race heeft beïnvloed. Dus ja, dat is wat er gebeurd is. Het was een zeer lichte tik waardoor de #7 in de rondte ging. Maar het is altijd klote om daar een straf voor te krijgen. Ik voel me nog beroerder om de races van die jongens te beïnvloeden."

Cadillac leek een goed tempo te hebben op het Bahrain International Circuit. Dusdanig goed dat de Cadillac-coureurs zichzelf nog als grootste concurrent van Toyota zagen. De V-Series.R van Chip Ganassi was echter over een raceafstand niet zo competitief als velen hadden verwacht. Wat daar niet bij hielp was de stop/go-penalty van 60 seconden die het team kreeg voor dat contact in bocht 1. Daardoor kwamen ze al op een ronde achterstand te liggen. "We hadden hoge verwachtingen nadat Alex [Lynn] geweldig werk had geleverd in de kwalificatie en de auto was echt goed in de vrije trainingen", zei Bambers teamgenoot Richard Westbrook. "Het had mooi geweest om het seizoen met een hoogtepunt af te sluiten. We hadden echt vertrouwen voor de race, maar het mocht niet zo zijn. We zullen dit aangrijpen als een kans om te leren en sterker terug te keren in 2024."