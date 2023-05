Net als op de vrijdag begon de dag op Spa-Francorchamps zaterdag druilerig. De baan was vochtig wat voor lastige omstandigheden zorgde, zoals ook de #83 Richard Mille AF Corse Ferrari toonde door in de opwarmronde bovenop de Raidillon te spinnen. Na een indrukwekkende 360 kon die zijn weg vervolgen, maar niet veel later was het de #77 Dempsey Proton Racing die in dezelfde bocht in een spin raakte. De wedstrijdleiding besloot daarop een extra opwarmronde toe te voegen vanwege de listige omstandigheden, maar ook toen was het de grijs-blauwe Porsche die op dezelfde plek spinde.

Na vier minuten volgde dan de officiële start van de 6 uur van Spa-Francorchamps. De polesitter #7 Toyota verloor na La Source veel terrein en zakte terug tot de vijfde plaats, terwijl de Ferrari's op de regenband opgejaagd werden door de #2 Cadillac Racing van Earl Bamber. Renger van der Zande kende in de #3 Cadillac Racing een moeizamere start en viel terug tot de negende plek. Door vroege bandenwissels won de Nederlander, die op de slicks begon, net als de Toyota weer veel posities. Enkel de #51 Ferrari bleef langer doorrijden op de regenband en verloor zodoende enkele plaatsen.

Met nog 4 uur en 22 minuten te gaan ging het gruwelijk mis voor Van der Zande. De 37-jarige coureur uit Dodewaard verloor in Eau Rouge de controle over het stuur en knalde vol de Tecpro-barrier in. De V-Series.R was volledig afgeschreven, maar wonder boven wonder stapte Van der Zande op eigen kracht uit de auto, waarna hij nog even naar het publiek zwaaide. Ook voor de #6 Porsche Penske Motorsport met Laurens Vanthoor achter het stuur zat de race er al vroeg op door technische problemen. Floyd Vanwall Racing Team had eveneens een race om te vergeten: Jacques Villeneuve, de Formule 1-kampioen van 1997, kwam in de Curve Paul Frère in contact met de #54 AF Corse Ferrari en liep daarbij dusdanig veel schade op dat er met 2 uur en 20 minuten te gaan kon worden ingepakt. Met slechts anderhalf uur op de klok klokte ook de #50 AF Corse Ferrari uit. Antonio Fuoco verloor bij het uitrijden van de pitstraat de controle op weg naar Eau Rouge en knalde hard tegen de vangrail, die stevig indeukte door de impact.

Uiteindelijk was het beeld vooraan een bekende: de twee Toyota's leidden de dans, waarbij de polesitter aan het langste eind trok en de 6 uur van Spa op zijn naam schreef. De #7 Toyota had een comfortabele voorsprong op de #8, die op zijn beurt weer ruim voor de strijdende #5 Porsche Penske Motorsport en de #51 AF Corse Ferrari wist te blijven.

Viscaal pakt podium in LMP2-klasse

In de LMP2-klasse ging de strijd vooraan vooral tussen de gebruikelijke namen, waaronder United Autosports, Prema Racing en Team WRT. Het ging niet zonder slag of stoot en de #63 moest de strijd om de zege uit het hoofd zetten na een tijdstraf van drie minuten voor het niet naleven van de safety car-regels. Het was de #22 United Autosports die in de slotfase van de race aan de leiding lag met Tom Blomqvist, maar na een strijd in de pitstraat nam de #41 Team WRT van Louis Deletraz de leiding over met minder dan twintig minuten te gaan. De Zwitser hield de United Autosports op zes seconden om de zege op te eisen. De #34 Inter Europol Competition completeerde het podium. Bent Viscaal moest met Prema Racing genoegen nemen met de vierde plek, Robin Frijns werd met Team WRT zesde.

GTE Am

Bij de GTE Am spande het erom tussen de #83 Richard Mille AF Corse Ferrari en de #33 Corvette Racing van onder meer Nicky Catsburg. De gele Corvette viel in de beginfase terug, maar wist langzaamaan weer naar de top te klimmen. Met Catsburg achter het stuur werd het voor de laatste stints nog spannend met de #83 Ferrari, met Alessio Rovera in de cockpit. Een spannend gevecht zoals in Portimao kwam er echter niet; toen moest Catsburg alles geven om de Ferrari in de laatste ronden achter zich te houden. Dit keer kwam de Ferrari als duidelijke winnaar uit de strijd en moest Catsburg het vizier naar achteren richten.

Daar was het namelijk lang spannend tussen de polesitter, de #25 ORT by TF Aston Martin, de #85 Iron Dames Porsche en de #88 Proton Racing Porsche. Catsburg had op de streep maar nét genoeg marge over om de Aston Martin achter zich te houden: slechts drie tienden maakten het verschil tussen de tweede en derde plek.