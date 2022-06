De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan start zaterdagavond om 18.00 uur lokale tijd. Dat betekent dat Europese fans vanwege het tijdverschil al om 16.00 uur moeten plaatsnemen voor de televisie. De aangepaste tijd zorgt er echter wel voor dat de F1-kwalificatie clasht met de start van de 24 uur van Le Mans, die op precies hetzelfde moment plaatsvindt. "Het belangrijkste deel van Le Mans op dat moment is de start en het belangrijkste gedeelte van de kwalificatie is het einde", antwoordt Arif Rahimov op een vraag van Motorsport.com over de clash. "Ik verwacht dus dat de kijkers het allebei kunnen gaan kijken."

Rahimov zegt dat er geen gesprekken zijn gevoerd met de F1-organisatie en de FIA over de clash, dit omdat het tijdschema voor Baku door andere redenen op deze manier is samengesteld. "Het schema is ontworpen op basis van veel factoren. Er zijn interne factoren op locatie en natuurlijk is het een gepuzzel om alles op z'n plek te krijgen op zaterdag, zoals bijvoorbeeld de Formule 2-race. Er zijn dus niet veel opties om maar met alles te schuiven. Ik had gebaald als de start van Le Mans samenviel met het einde van de kwalificatie. Nu botst het alleen met de start, dus ik verwacht dat de kijkers alsnog wel komen." Het lijkt erop dat de tribunes vol zitten komend weekend, nu toeschouwers de Grand Prix weer mogen bezoeken. Het aantal internationale bezoekers is flink gestegen ten opzichte van voor de pandemie.

Baku wil datum in juni behouden

De GP van Azerbeidzjan staat in ieder geval nog tot en met 2024 op de kalender, nadat het contract in 2021 verlengd werd. De datum van de race kan echter nog verschoven worden, aangezien F1 voornemens is om de opzet van de kalender aan te pakken en te regionaliseren. Momenteel staan Baku en Canada als double-header op de kalender, maar het is onwaarschijnlijk dat dit een herhaling krijgt. Rahimov wil wel graag de GP van Azerbeidzjan in juni houden, aangezien een verschuiving naar eerder in het jaar problemen kan opleveren met het weer.

"In het verleden reden ze hier in april en dat was voor ons erg lastig", vervolgt hij. "Drie maanden voor de race starten wij al met de opbouw. Als de race in april plaatsvindt, dan moeten we in de winter al beginnen en dat is enorm lastig. In april kan het hier ook heel slecht weer zijn. Afgelopen april was het winderig, koud en viel er geregeld regen. Ik denk niet dat we dit risico moeten nemen met de race, we willen ook volle tribunes. Bezoekers heb je nodig, dat hoort bij het algehele plaatje. Ik ben blij met de datum in juni en wil die dolgraag behouden."