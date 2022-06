Marko hoopvol voor Baku en Montreal: "Circuits passen bij Red Bull"

Red Bull Racing heeft de leiding van beide kampioenschappen in handen voor aanvang van het achtste raceweekend van 2022. Max Verstappen kan op een marge van negen punten rekenen en bij de constructeurs bedraagt de kloof 36 punten in het voordeel van de equipe uit Milton Keynes. Het geeft aan dat Red Bull zich na de vroege betrouwbaarheidsproblemen goed heeft herpakt, maar ook dat er in de voorbije weken is geprofiteerd van steken die Ferrari heeft laten vallen.

Scoren na onverwachte zeges in Ferrari-land?

Zo stelt Helmut Marko dat de high-downforce circuits in Barcelona en Monaco op het lijf van de Ferrari F1-75 waren geschreven. Aan het eind van de rit stond er door een betrouwbaarheidsprobleem in Spanje en tactische missers in Monaco echter geen Ferrari-coureur op de hoogste trede van het podium. Of zoals Marko dat in gesprek met het Duitse RTL onder woorden brengt: "We hebben met wat geluk twee races in Ferrari-land kunnen winnen. Nu willen we graag weer op eigen kracht toeslaan."

Dat toeslaan op eigen kracht moet in theorie mogelijk zijn, althans: Marko ziet genoeg aanknopingspunten voor de races in Azerbeidzjan en Canada. "Beide circuits hebben lange rechte stukken. Dat rechte stuk in Baku is sowieso één van de langste van de hele kalender... Voor het eerst in het hybride tijdperk hebben wij een auto die op rechte stukken tot de snelste auto's van het hele veld behoort. In de voorbije jaren waren we steeds het langzaamst of in ieder geval één van de langzamere op rechte stukken", duidt hij op het motorisch superieure Mercedes.

Topsnelheid als wapen

Anno 2022 is het omgedraaid en moet Red Bull het niet zozeer van high downforce-circuits maar eerder van powercircuits hebben. "Dat kenmerk heeft ons al geholpen in Jeddah en natuurlijk ook in Miami, op die plekken hebben we Ferrari puur door een betere topsnelheid kunnen verslaan. Ferrari is in langzame bochten beter, maar daar heb je er in Baku godzijdank maar weinig van. Daardoor hoop ik dat wij ons voordeel op rechte stukken weer kunnen uitbuiten." Gevraagd of dat uitbuiten moet leiden tot wat de Duitsers een Doppelsieg noemen, luidt het antwoord: "Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar het gaat in eerste instantie om de zege. Daarmee zijn we tevreden, met een één-twee zou de vreugde natuurlijk tweemaal zo groot zijn, al moet je Ferrari en zeker Leclerc nooit onderschatten."

