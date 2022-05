Formule 1 wil kalender voor 2023 meer per regio groeperen

Liberty Media presenteerde in 2019 een plan om de Formule 1 per 2030 klimaatneutraal te maken. Een efficiëntere indeling van de kalender zou daarbij kunnen helpen, aangezien dit de hoeveelheid reisbewegingen van personeel en materiaal drastisch reduceert. Bijkomend voordeel is dat de sport en teams dan ook lagere kosten hebben en minder hinder ondervinden van de momenteel schaarse capaciteit in de transportwereld.

Formule 1-topman Stefano Domenicali heeft het plan zaterdag in Barcelona, tijdens een gebruikelijk koffiemomentje, voorgelegd aan de teambazen. De Italiaan is daarbij niet uitgebreid in detail getreden, maar naar verluidt zou Shanghai in een groep met Baku en Suzuka geplaatst kunnen worden, ervan uitgaande dat de situatie rond het coronavirus in China een F1-bezoek aan het land weer toelaat.

Sommige races in dezelfde regio worden al jaren bij elkaar geplaatst - denk aan Austin en Mexico - maar het kan zeker efficiënter. Bijvoorbeeld: dit jaar racete de F1 op 24 april in Italië, verhuisde het naar Miami (8 mei), keerde het terug naar Europa voor races in Spanje (22 mei), Monaco (29 mei) en Azerbeidzjan (12 juni), om vervolgens weer naar Noord-Amerika af te reizen voor de Grand Prix van Canada (19 juni). Na het treffen in Montreal volgt dan weer een serie Europese races.

Een optie is om Miami en Montreal bij elkaar te plaatsen. Hetzelfde zou kunnen met de races in het Midden-Oosten, met Bahrein en Saudi-Arabië in het begin van het jaar (zoals dit seizoen al het geval was) en Qatar en Abu Dhabi aan het einde.

Video: Onze terugblik op de zaterdag in Barcelona