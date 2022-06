De plaatsen op de kalender zijn door de recente hype omtrent de Formule 1 bijzonder duur geworden. F1 CEO Stefan Domenicali liet zich onlangs ontvallen dat er genoeg interesse is om in theorie wel 30 races per jaar te organiseren.

Contractueel is 24 races het huidige maximum voor 2023, twee races meer dan dit jaar plaatsvinden. Voeg daaraan toe dat Qatar, Las Vegas en in principe China dan van de partij zijn, en dan wordt het bibberen voor de races die na 2022 einde contract zijn, met name Mexico, Frankrijk, Monaco en ook België.

Frankrijk en België hebben het nadeel dat het bepaald geen 'destination' races zijn, wedstrijden dicht bij grote toeristische trekpleisters en metropolen, zoals Miami en Las Vegas dat wel zijn. De Amerikaanse eigenaars trekken duidelijk de kaart van het entertainment om wedstrijden op commercieel vlak om te toveren tot mini Super Bowls.

“We hebben naar de Formule 1 geluisterd”

Teren op de historische waarde of de verdienste van de omloop zelf kan dus niet meer anno 2022, of het feest nu uitverkocht is of niet. Die glasheldere boodschap van de FOM heeft Spa duidelijk begrepen en dus zet men zich in om tijdens de editie van eind augustus alle registers open te trekken. En zo aan Domenicali en co te bewijzen dat Spa ook de komende jaren een plaats verdient.

"Het klopt dat het een uitdrukkelijke vraag is van de F1 om meer entertainment te brengen", vertelt Stijn de Boever, commercieel directeur van de race, in gesprek met Motorsport.com. "'Historie is top, maar we hebben meer nodig,' zo klonk het. We hebben besloten om naar de F1 te luisteren en hen te volgen in de nieuwe manier van Formule 1 te leveren. Op Amerikaanse wijze, met entertainment tot en met."

"Er is nog een beetje plaats op vrijdag en zaterdag, maar de wedstrijd op zondag is al sinds december uitverkocht en dat geeft ons de kans om ons meer te concentreren op de organisatie. We plannen allerlei entertainment, met DJ’s, exclusieve events en activaties rond het circuit en in speciale fanzones. Naast een mythische GP wordt het er dus ook eentje met de nodige 'bling bling'. Als we in de toekomst een wedstrijden willen blijven organiseren, dan moeten we moderniseren."

Spa heeft ook wel iets goed te maken na de verregende editie van 2021, waarbij de talrijk opgekomen fans uren in de regen zaten en uiteindelijk slechts drie rondjes achter de safety car te zien kregen. Een farce die Spa er op dat moment niet echt bij kon hebben. Tot een akkoord met de F1 over een terugbetaling van de tickets kwam het niet, maar voor gedupeerde fans is er dit jaar op donderdag een speciale activatie. De organisatie werkt wel aan een oplossing om dit jaar verkeerschaos en modderige parkeerterreinen te voorkomen en hoopt dat de renovatie van het circuit ook een steentje bijdraagt aan een betere "fan experience".

"Hebben we iets goed te maken? Natuurlijk wel, maar deze vernieuwingen zijn toch vooral met het oog op ons nieuwe contract", aldus De Boever. "De nieuwe tribune op de Raidillon biedt een ongelooflijk zicht en het circuit zelf heeft ook heel hard gewerkt aan de faciliteiten. Qua verkeer hebben we samengewerkt met de lokale politie om een deel van de parkings verder weg van het circuit uit te tekenen bij Malmedy, op harde grond, en de fans dan met pendelbussen naar het circuit te brengen. In 2019 ging het overigens best goed toen het droog was, maar we hebben nu verschillende opties om ook als het regent betere parkings te voorzien op harde grond. Spa blijft natuurlijk wel Spa, een trein om pakweg 30.000 mensen te vervoeren is er niet."

Volstaat dat alles om aan Liberty te bewijzen dat Spa in de nieuwe stijl Formule 1 thuishoort? De organisatie heeft er vertrouwen in van wel. Een beurtrol met een andere race, zoals Frankrijk, ziet het liever niet gebeuren, al is het duidelijk Liberty dat de touwtjes stevig in handen heeft. En dat het lot van Spa ook afhangt van dat van enkele andere races, zoals het corona-schuwe Shanghai dat een lange lockdown achter de rug heeft en na een week alweer een nieuwe moest afkondigen.

Vertrouwen in nieuw contract

Dat Spa de editie van 2022 ingaat zonder een nieuwe verbintenis is geen comfortabele uitgangspositie, maar het is ook niet de eerste keer dat voor de Belgische Grand Prix de doodsklokken hebben geluid en de race toch een nieuw contract afdwingt.

De gesprekken over dat nieuwe contract zijn al een tijdje aan de gang. Zo bracht directrice Vanessa Maes in april een bezoek aan Imola en was De Boever in Barcelona aanwezig voor een nieuwe ronde gesprekken. Gesprekken die volgens De Boever beter verliepen dan wat in de paddock wordt gefluisterd.

"Ze zijn heel benieuwd en tevreden met wat we voorstellen qua entertainment", klinkt. "Ze zijn tevreden dat we niet op onze lauweren blijven rusten omdat we sinds december uitverkocht zijn. Toch gaan we veel geld besteden om de GP op een nieuwe manier te organiseren zodat de fans tevreden zijn want dat is uiteindelijk het belangrijkste. Ja, we hebben iets te bewijzen. Petrodollars hebben we niet, maar we kunnen enkel tonen dat we een mythische GP zijn die iedere dag 100.000 fans entertainment kan bieden.

"Het is al gebeurd dat we een race hebben gehouden zonder zekerheid over een GP het jaar nadien. Zo abnormaal is dat dus niet. Onze wens is om te verlengen voor ieder jaar en niet om de twee jaar, maar natuurlijk gaan we luisteren naar wat F1 voorstelt. En natuurlijk gaan het over kwaliteit, over een fee en over verschillende andere punten voor de toekomst. Liberty Media heeft duidelijk een nieuwe manier om Formule 1 te organiseren en dat gaan we volgen. Een pluspunt is dat ze allemaal gaan kunnen bekijken tijdens het GP-weekend."

Formule 1-fanaten van het eerste uur houden alvast de adem in en hopen dat de Amerikanen tevreden zijn met het spektakel dat zij eind augustus voor de kiezen krijgen.