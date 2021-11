Zit Mercedes er in Brazilië beter bij? Verstappen: “Honderd procent”

Afgelopen zondag behaalde Max Verstappen een dominante overwinning in Mexico, nadat hij bij de start van de derde plek naar de leiding was opgerukt. Lewis Hamilton kon het de Limburger geen moment moeilijk maken en moest aan het einde van de race nog vrezen voor de tweede plek toen Sergio Perez hem onder druk kwam zetten. Komend weekend wordt er in Brazilië wederom geracet op een baan waarop Red Bull gewoonlijk sterk voor de dag komt. Verstappen won in 2019 bij het laatste bezoek van de Formule 1 aan Sao Paulo leek ook in 2018 op de zege af te koersen, totdat hij door achterligger Esteban Ocon in een spin werd getikt in de Senna S. Verstappen verwacht in de komende dagen niettemin een ander plaatje te zien dan in Mexico.

“Ja, deze baan is in het verleden vrij goed voor ons geweest, dus ik kijk ernaar uit om hier weer te rijden”, zei Verstappen donderdag tijdens de persconferentie op het Autodromo Jose Carlos Pace. “Natuurlijk is er veel veranderd sinds 2019, maar ik denk dat we wel een goede job kunnen doen. Het circuit telt niet veel bochten, maar de baan ligt wel een beetje op hoogte, wat normaal gesproken goed voor ons is. Het was in 2019 echter een vrij pittig gevecht met Lewis, dus ik verwacht dit jaar iets soortgelijks te zien.” Daarmee verwacht hij dus ook dat Mercedes de komende dagen dichter bij Red Bull zit dan afgelopen zondag. “Ja, honderd procent”, klonk het resoluut. “Het circuit in Mexico ligt extreem hoog en hier zitten we iets minder hoog, waardoor zij automatisch sneller zullen zijn.”

Op de zondagavond in Mexico werd het volledige team van Red Bull door de vader van Sergio Perez uitgenodigd voor een feest, nadat zijn zoon de eerste Mexicaan was geworden die een podiumplek scoorde in zijn thuisrace. Verstappen maakte alle festiviteiten na de race niet mee. “Ik was naar Brazilië aan het vliegen, dus ik heb het [de overwinning] niet echt gevierd”, deed hij uit de doeken. “Er zijn nog steeds vier races te gaan waarin we goed moeten presteren. Natuurlijk was ik blij met het resultaat maar ik was na de race met mijn gedachten alweer bij de volgende.”

Verstappen reisde meteen door naar Brazilië om wat tijd met de schoonfamilie door te kunnen brengen, waaronder ook drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet. De Nederlander laat op een vraag van Motorsport.com weten niet met de vader van Kelly over de titelstrijd te hebben gesproken en dus ook geen adviezen te hebben gekregen. “We hebben het daar niet echt over gehad. Ik heb bovendien geen advies nodig. Ik weet wel wat ik moet doen in de auto, dus ik hoef het daar niet met iemand over te hebben. We hebben gewoon een goed gesprek gehad over van alles en nog wat en het was fijn om voor het eerst wat tijd met de schoonfamilie te kunnen doorbrengen in plaats van ze via FaceTime te spreken.” Deze week was dus de eerste ontmoeting met vader Piquet. “Het was heel gezellig”, voegde Verstappen bij de Nederlandse pers toe over het bezoek. “Hij had leuke verhalen, maar het is ook gewoon een hele leuke, lieve en grappige man.”