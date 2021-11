NASCAR-kampioen Larson heeft wel oren naar F1-rookietest

De 29-jarige Kyle Larson pakte afgelopen weekend in Phoenix de NASCAR Cup-titel. Zijn seizoen is daarmee ten einde, maar als het aan de Amerikaan ligt komen er nog wat kilometers bij. Hij reist over enkele weken namelijk af naar Abu Dhabi voor de finale van het Formule 1-seizoen 2021: zijn eerste kennismaking met de F1 tijdens een Grand Prix-weekend. “Ik kijk er ontzettend naar uit, ik ben nooit eerder bij een F1-race geweest”, zei Larson tijdens de Motorsport.tv-show This Week with Will Buxton. “Mijn vrouw en ik gaan naar Abu Dhabi. Ik kijk daar ontzettend naar uit, om een kijkje te nemen en te zien hoe het allemaal werkt.”

Toen Buxton hem vroeg of hij wist dat er daags na de Grand Prix een rookietest plaatsvindt, antwoordde Larson: “Ik had geen idee van die test. Maar hé, als ik er toch ben kan ik misschien ook wel ergens in een auto stappen. Als er een team is dat me die kans wil geven, dan pak ik nu meteen mijn helm in. Lekker daarheen, wat ronden rijden. Laat maar weten!”

Larson kwam in april vorig jaar negatief in het nieuws. Tijdens een simrace-evenement in de coronatijd deed hij een racistische uitspraak. Die wedstrijd werd via Twitch live uitgezonden, maar Larson dacht op dat moment dat zijn verbinding niet meer werkte. Door het incident kon hij zijn contract bij Chip Ganassi Racing inleveren en een tijdje werd geschorst door de NASCAR-organisatie. Bij Hendrick Motorsports kreeg hij een nieuwe kans. Met tien Cup-zeges, waarvan vijf tijdens de play-offs, evenaarde hij het record van Tony Stewart.

