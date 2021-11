Mazepin over incident in nachtclub: “Niemand werd eruit gezet”

Na afloop van de Grand Prix van Mexico besloot Nikita Mazepin wat stoom af te blazen in een nachtclub, waar onder andere ook collega’s George Russell en Alexander Albon aanwezig waren. Deze week verscheen er echter een video op TikTok waarop te zien is dat de coureur het op zijn zachtst gezegd niet eens is met een paar uitsmijters. In de aanloop naar de Grand Prix van Brazilië heeft de Rus tekst en uitleg gegeven over de woordenwisseling en verteld dat het allemaal wel meevalt.

“De situatie was van mijn kant vrij helder”, sprak de Haas-coureur donderdag. “Niemand werd eruit gezet. Ik was alleen pissig omdat een van mijn engineers ervandoor ging. Ik had iedereen van mijn team uitgenodigd, maar een van mijn teamleden werd helaas niet binnengelaten.”

Mazepin besloot daarop verhaal te halen bij de uitsmijters: “Ik heb het even rechtgezet. Het duurde allemaal een minuut of drie, vier. Daarna was iedereen binnen, het was best een leuk feestje. We zijn daar een flink aantal uren gebleven.”

Haas-teambaas Guenther Steiner werd donderdag ook gevraagd naar het incident. Hoewel hij wel op de hoogte was gebracht van de beelden, had hij Mazepin nog niet gesproken: “Het had meer iets weg van een verbaal meningsverschil”, bagatelliseerde de teambaas het incident. “Ik heb hem nog niet gesproken, omdat ik hem nog niet gezien heb. Maar ik geloof dat het meer iets wat dat hij ergens geen toegang tot kreeg en gewoon zijn punt wilde maken.”

Reputatie

Mazepin raakte vorig jaar ook al in opspraak door een video op social media. In december werd er op zijn eigen Instagram-kanaal een video gedeeld waarin hij in een auto een vrouw betastte. De video leidde tot flink wat ophef en het gedrag werd veroordeeld door de FIA, het team van Haas en de Formule 1 zelf, alvorens de zaak intern werd afgehandeld.

Op de vraag of coureurs het lastiger hebben in een tijd waarin alles gefilmd wordt en online gedeeld kan worden, antwoordde Steiner: “Absoluut. Alles wat je nu doet, wie het ook is, wordt onmiddellijk gefilmd door iemand. Nikita heeft ook nog eens een bepaalde reputatie waardoor het wordt uitvergroot. Het wordt hem dus niet gemakkelijk gemaakt.”