Waarom Mercedes besloot de pitstop van Hamilton te vervroegen

Na een nieuwe clash op het circuit van Monza eindigden Hamilton en Verstappen ieder in de grindbak. De twee kwamen zij-aan-zij op de baan nadat de regerend wereldkampioen zijn pitstop had gemaakt. Hij ruilde de hardste compound van Pirelli in, een band waarmee hij in theorie nog ronden had moeten kunnen rijden om uiteindelijk voor zijn grote rivaal terug op de baan te komen.

“De medium band was aan het slijten, dat zag je bij Verstappen en Ricciardo”, vertelt Vowles in de debrief van Mercedes. “Zij vielen qua rondetijd echt terug. De harde compound van Lewis zou hem iets meer geven ten opzichte van die beide coureurs, maar ook hij was al twintig ronden heel hard aan het pushen en die band was ook niet meer heel vers. De pitstops waren begonnen, Ricciardo was de eerste die binnenkwam om zijn leidende positie te verdedigen. Verstappen volgde en Lewis kon Norris net in die ronde inhalen omdat de mediums van de McLaren-man ook minder werden.”

De strategen van Mercedes zagen hun kansen als sneeuw voor de zon verdwijnen op het moment dat de Engelsman een ronde in vrije lucht reed. “We hadden van Lewis nog geen enkele ronde in vrije lucht gezien en het was belangrijk om erachter te komen hoe hard het echt kon. In die ene ronde na de pitstops van Ricciardo en Verstappen werd duidelijk dat ze heel snel waren. De degradatie op de harde band was aanzienlijk en we waren niet snel genoeg om ze uit ons pitstopwindow te rijden. Ze kwamen direct terug, we hadden maar één kans en dat was het. Verstappen en Norris zaten op dat moment achter Stroll, die nog voor Lewis moest stoppen. Als we gewacht hadden, waren ze eenvoudig weer in de gevarenzone van Lewis gekomen. We waren bezig met een lange stint op een band die op dat moment al minder werd.

De pitstop van Verstappen was niet vlekkeloos, maar ook bij Mercedes liet men wat liggen. Daardoor kwamen de beide kemphanen samen op de baan. “We hadden de voorspelling dat we net voor hen op de baan zouden komen, een klein probleem zorgde ervoor dat het niet gebeurde”, vervolgde Vowles. “Verstappen had die kans ook, maar ook hij had een mindere pitstops. In plaats van dat we Verstappen achter ons konden houden, kwamen ze naast elkaar op de baan. Je hebt gezien wat er toen gebeurde.”

Verstappen werd bestraft voor het incident. Hij heeft voor de GP van Rusland een gridstraf van drie plaatsen gekregen.

VIDEO: Mercedes-mannen Shovlin en Vowles blikken terug op Italiaanse GP