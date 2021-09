Hamilton over Monza-crash: “Verstappen wist hoe het af zou lopen”

De Italiaanse Grand Prix kwam voor zowel Hamilton als Verstappen tot een vroegtijdig einde in de grindbak. Beide coureurs zaten het eerste deel van de race klem achter een McLaren, waarna ze vervolgens in de pits tijd verloren tijdens hun bandenwissel. Verstappen had het meeste tijdverlies opgelopen en zat daardoor achter Hamilton op het moment dat de Mercedes-coureur de pits uitreed na zijn bandenwissel.

Verstappen probeerde meteen te profiteren van het feit dat zijn banden al op temperatuur waren en ging in de eerste chicane in de aanval. Hamilton liet zijn auto staan, waarna de Red Bull van Verstappen over de kerbstones stuiterde en bovenop de Mercedes landde. Een uitvalbeurt van beide coureurs was het gevolg.

Verstappen legde direct na het incident de schuld bij Hamilton en was van mening dat de Brit hem geen ruimte liet. Hamilton dacht daar echter anders over. “Ik racete echt zo hard als ik kon en ik ging eindelijk voorbij aan Lando [Norris]”, blikte Hamilton na afloop voor de camera’s van Sky Sports terug op zijn race. “Op dat moment ging ik aan de leiding, of dat kreeg ik te horen althans. Ik werd naar binnen geroepen, maar de pitstop duurde te lang. Ik verloor wat tijd, ik denk een seconde en nog wat, wat het ook mag zijn.”

“Ik reed daarna de pits uit en zag Daniel [Ricciardo] voorbij komen. Max zat erachter. Ik zorgde ervoor dat ik aan de buitenkant zeker één wagenbreedte ruimte liet voor hem. Daarna stuurde ik de eerste bocht in. Ik zat ervoor. Ik zat er nog steeds voor toen ik de tweede bocht instuurde. Opeens zat hij bovenop me.”

Crash "exact hetzelfde" als incident in eerste ronde

Het was al het tweede incident tussen Hamilton en Verstappen tijdens de Italiaanse Grand Prix, nadat het duo het ook in de eerste ronde al met elkaar aan de stok had. Na een goede start probeerde Hamilton de Nederlander in de tweede chicane in te halen, maar de Mercedes-rijder koos eieren voor zijn geld en ging rechtdoor over de kerbstones, wat hem een plek kostte ten opzichte van Lando Norris. Volgens Hamilton was het incident in de eerste ronde te vergelijken met het tweede incident in de eerste chicane, al besloot Verstappen in het tweede geval niet de chicane af te snijden en de plek op te geven.

“Het was exact hetzelfde scenario”, vervolgde de Britse wereldkampioen. “Ik zat in exact dezelfde positie [in de eerste ronde], maar ik week uit. Dat is racen. Hij wilde vandaag niet uitwijken. Zodra hij in de tweede bocht kwam, wist hij hoe het af zou lopen. Hij wist dat hij over de kerbs zou stuiteren, maar toch deed hij het.”

“We zullen het erover gaan hebben bij de stewards, maar ik weet verder niet echt wat ik ervan moet zeggen.”

Zere nek

Hamilton kreeg door de aanrijding de Red Bull van Verstappen vol bovenop zijn Mercedes. Hoewel de halo wederom zijn meerwaarde bewees, werd de Brit wel geraakt door het achterwiel van de RB16B: “Ik heb wel wat last van m’n nek omdat het wiel op mijn hoofd terecht kwam, maar het zal wel goed komen verder.”