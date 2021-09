McLaren-kopstuk Neale neemt na twee decennia afscheid

Neale werd in 2001 naar McLaren gehaald om als operations director de dagelijkse gang van zaken van het Formule 1-team te overzien. In 2005 promoveerde hij binnen de Britse renstal naar de functie van managing director. In die rol zag Neale het team na de dominante jaren van Michael Schumacher en Ferrari alsmaar sterker worden, met de eerste wereldtitel van Lewis Hamilton in 2008 als gevolg.

Als managing director zag Neale meerdere teambazen komen en gaan bij McLaren. In 2015 werd de Brit chief executive van de renstal toen de samenwerking met motorleverancier Honda werd aangegaan. In die tijd vertegenwoordigde Neale het team onder andere in de bijeenkomsten van de F1 Strategy Group. Na het vertrek van Ron Dennis nam Neale in 2016 afscheid van het Formule 1-team en werd hij als chief operating officer verantwoordelijk voor de gehele McLaren Group, waar naast de autosporttak van McLaren ook McLaren Automotive en McLaren Applied Technologies onder vallen.

De afgelopen vijf jaar was Neale als COO werkzaam voor de McLaren Group, maar aan die periode komt later dit jaar een eind. Het Britse merk heeft donderdag namelijk bekendgemaakt dat de Brit dit jaar op een nog nader te bepalen datum af zal treden.

Wijzigingen achter de schermen

McLaren heeft de recente jaren achter de schermen meerdere grote wijzigingen doorgevoerd om het bedrijf financieel gezond te houden. In juli werd bekend dat Saudische investeerders £550 miljoen hebben geïnvesteerd in de McLaren Group. Vorig jaar kreeg het bedrijf ook al een broodnodige financiële boost met een gedeeltelijke verkoop van de aandelen in McLaren Racing aan een Amerikaans consortium, geleid door investeringsgroep MSP Sport Capital. MSP kreeg 15 procent van de aandelen in handen, maar dat percentage kan voor het einde van 2022 nog oplopen tot 33 procent.

Eerder dit jaar werd ook besloten om het McLaren Technology Centre te verkopen, om met een leaseconstructie opnieuw een kapitaalinjectie te ontvangen. Het imposante pand in Woking werd als onderdeel van een 20-jarige leaseovereenkomst met Global Net Lease verkocht voor £170 miljoen.