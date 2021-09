Williams: Verschil tussen Russell en Latifi kleiner dan het lijkt

Russell is al de vaandeldrager van het team van Williams sinds hij er in 2019 debuteerde in de Formule 1. Latifi voegde zich een jaartje later bij het team, maar op zaterdag heeft de Canadees over één ronde nog elke keer zijn meerdere moeten erkennen in zijn teamgenoot. Afgelopen weekend kwalificeerde Latifi zich in Italië voor het eerst voor de toekomstig Mercedes-coureur, al was daar wel een sprintrace op het circuit van Monza voor nodig. In de reguliere kwalificatie op vrijdag moest de Canadees wel weer 0.035s toegeven op zijn stalgenoot.

Volgend seizoen wordt het stoeltje van Russell bij Williams ingenomen door Alexander Albon. Op de vraag hoeveel kracht het team van Williams inlevert met het vertrek van Russell antwoordt teambaas Jost Capito: “Dat is moeilijk te zeggen. In de kwalificatie op Monza kwam Nicky vier honderdsten van een seconde tekort. Je kunt dus niet zeggen dat er in de kwalificatie een enorm gat is tussen die twee. Hetzelfde geldt voor de races, zeker als je kijkt naar de race in Hongarije waar Nicholas het fantastisch deed. Ik denk dus niet dat het verschil zo groot is als iedereen denkt, of hoe het eruit ziet.”

“Nicholas heeft dit jaar een aantal problemen gehad in de kwalificatie, die niet werden veroorzaakt door hem”, vervolgt Capito. “Hij zou in een positie zijn geweest waarin hij bijna net zo snel, of even snel als George zou zijn. Ik weet zeker dat Alex zich snel thuis gaat voelen in het team en op de top van zijn kunnen zal presteren. Ik ben er dus van overtuigd dat we volgend jaar over twee sterke rijders zullen beschikken.”

Ook Russell looft Latifi

Na de dubbele puntenfinishes in Hongarije en België, had Williams in Monza weer met beide auto’s in de punten kunnen finishen. Latifi werd echter het slachtoffer van een safety car-situatie na de crash van Lewis Hamilton en Max Verstappen, waarna de Canadees uiteindelijk genoegen moest nemen met de elfde plaats, twee plekken achter zijn teamgenoot. Russell was na afloop van mening dat zijn teamgenoot uit Montréal meer had verdiend: “Eerlijk gezegd deed Nicholas het echt fantastisch”, aldus Russell. “Hij verdiende het om in de punten te finishen. Hij wordt echt elke week sterker en sterker, hij krijgt steeds meer vertrouwen.”

“Hij doet het echt heel erg goed en heeft het dit jaar echt verdiend om zijn stoeltje te behouden. Ik heb veel respect voor hem, voor hoe hij werkt, hoe hij de zaken aanpakt en hoe hij zich telkens probeert te verbeteren. Zoals ik al zei, hij heeft echt heel erg goed werk geleverd."