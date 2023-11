VIDEO: Trailer van de F1-documentaire over het unieke Brawn GP

Het was al bekend dat Disney+ met een documentaire over het team van Brawn GP zou komen. De makers gunnen ons alvast een kleine blik op wat we kunnen verwachten. Onder leiding van John Wick-acteur Keanu Reeves gaan we terug in de tijd, om precies te zijn naar het F1-seizoen 2009. Ross Brawn kocht het Formule 1-team van Honda, kreeg het ontwerp voor 2009 erbij en sloot een motorendeal met Mercedes.

Wat de coureurs Jenson Button en Rubens Barrichello echt sterk maakte was het feit dat Brawn de dubbele diffuser op de BGP001 had gezet. Met name in de eerste seizoenshelft schitterde het duo onder leiding van Button. Hoewel de concurrentie niet stilzat en Brawn uiteindelijk bijhaalde, kroonde de Brit zich in Brazilië tot wereldkampioen. "We are world champions, world champions!", schreeuwde de voormalig F1-coureur over de boordradio op het Autodromo Jose Carlos Pace, waar F1 dit weekend ook neerstrijkt.

Het werd een sprookje voor Ross Brawn en de zijnen. Iet dat Disney+ ook vond en waardoor de streamingdienst samen met onder meer Red Bull-teambaas Christian Horner en natuurlijk Ross Brawn zelf terug te blikken op 2009. De documentaire is vanaf 15 november te zien.