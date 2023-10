Disney+ duikt met F1-documentaire in succesverhaal van Brawn GP

De documentaire heet Brawn: The Impossible Formule 1 Story en vertelt het verhaal van Ross Brawn die het voormalige fabrieksteam van Honda redde, nadat de Japanners besloten te stoppen met de Formule 1. De documentaire bevat interviews met diverse hoofdrolspelers. Natuurlijk met Brawn zelf, maar ook met Jenson Button en Rubens Barrichello, die dat jaar in actie kwamen met de BGP 001. Daarnaast komen ook toenmalig technisch directeur Pat Fry en Red Bull-teambaas Christian Horner aan het woord. Red Bull was dat jaar Brawn GP's voornaamste uitdager. Disney belooft ook beelden van achter de schermen en toegang tot F1-archieven, waarvan veel nog niet vertoond is.

Dit alles wordt gepresenteerd door de bekende acteur en F1-liefhebber Keanu Reeves. De Canadees is tevens een van de uitvoerende producenten, samen met Neil Duncanson. De serie is gemaakt door North One, geschreven door Simon Hammerson en geregisseerd door Daryl Goodrich, die eerder de veelgeprezen Ferrari-documentaire Ferrari: Race to Immortality uit 2017 regisseerde.

De documentaire bestaat uit vier delen en toont een van de meest opmerkelijke verhalen uit de F1-geschiedenis, die ontstond nadat Honda in 2008 het team wilde verkopen. Het Japanse merk vond echter geen geschikte koper en besloot de stekker uit het project te trekken. Brawn zag het als een kans, stapte in en nam de renstal over voor een symbolisch bedrag. De ingenieur verzekerde zich van Mercedes-motoren voor 2009, terwijl het team ternauwernood rondkwam, en de RA109 die Honda had gebouwd voor de nieuwe reglementen van 2009 bleek een raket te zijn.

Met een innovatief ontwerp met dubbele diffuser schoot de kale, in een nieuw jasje gestoken auto meteen naar de top van de tijdenlijsten tijdens de wintertests. Jenson Button en Rubens Barrichello verzekerden zich met gemak van een plaats op de eerste startrij in Australië en wonnen vervolgens met een een-tweetje de Grand Prix in Melbourne. Button won vervolgens de eerste zes van zeven races en legde daarmee de basis voor de wereldtitel, die hij in Brazilië veiligstelde. Mercedes kocht het team in november 2009 op en kwam terug als fabrieksteam, met onder meer de terugkeer van Michael Schumacher. Vanaf 2014 wist het Duitse merk acht wereldtitels te scoren en pakte het met Lewis Hamilton en Nico Rosberg zeven stuks bij de rijders.

Alle afleveringen van Brawn: The Impossible Formule 1 Story zijn vanaf 15 november beschikbaar op Disney+.