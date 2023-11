"Ik weet niet of hij [Max] om die records geeft. Het is niet iets wat voor mij belangrijk zou zijn. Die cijfers zijn toch voor Wikipedia en niemand leest dat", aldus de Mercedes-teambaas na de Grand Prix van Italië, waarin Max Verstappen historie schreef met zijn tiende opeenvolgende overwinning. De Nederlander werd op zijn beurt geconfronteerd met de uitspraken van de Oostenrijker, en reageerde daar op eigen wijze op: "Nee hoor, ik ben daar niet teleurgesteld in. Zij hadden zelf natuurlijk een shit race, dus misschien was hij daar nog wel boos over." Wel noemde de Limburger de mate waarin Wolff zich bezighoudt met Red Bull Racing opvallend. "Hij lijkt soms wel een medewerker van ons team, al is hij dat gelukkig niet!"

Wolff legt nu in een interview met De Telegraaf uit dat de zaak achter de rug is: “Ik heb Max een berichtje gestuurd om het uit te leggen en hij was er oké mee. Als je de context niet kent, lijkt het net alsof ik zo’n geweldig record niet onderken. Maar het ging erom dat Niki Lauda vroeger bij ons altijd moest lachen om records. Hij noemde het een overblijfsel van het verleden en keek altijd vooruit. Dat is het verhaal dat erachter zat, maar het was niet het intelligentste wat ik ooit heb gezegd.”

Red Bull moet niet afgeremd worden

De teambaas laat zich in hetzelfde interview ook uit over de huidige topvorm van Red Bull Racing. Wolff heeft daar vooral waardering voor, en stelt dat er niet kunstmatig ingegrepen moet worden om de voorsprong terug te dringen, puur omdat zij het beter voor elkaar hebben dan de rest: “Dat moet je accepteren. Ik ben niet dom en besef dat Red Bull al vroeg de focus volledig heeft verlegd naar de auto van volgend jaar. Maar je ziet bij een team als McLaren dat ze met een nieuw pakket bijna een seconde aan rondetijd hebben gewonnen. We moeten op eigen kracht het gevecht aangaan met Red Bull. Dat doe ik liever dan te lobbyen om iets te veranderen. Dat hebben we dus ook niet gedaan.”

F1-update: Verstappen hoopt niet op herhaling 2022 met Perez, Alonso fel over Red Bull-geruchten