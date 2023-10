Hoewel de F1-titelstrijd al lang en breed beslist is in het voordeel van Max Verstappen en Red Bull Racing, is er van rustig uitbollen tot de finish geen sprake. De coureurs en teams zijn bezig aan een bomvolle triple header, waarna na een week rust nog back-to-back races volgen voordat er echt van een welverdiende vakantie genoten kan worden.

Zo ver is het echter nog lang niet. Dit weekend staat de Grand Prix van Brazilië op het programma, het slotstuk van het huidige drieluik. Voor de derde maal in vier Grands Prix - na Qatar en Amerika - staat op het Autodromo Jose Carlos Pace in Interlagos een sprintrace op het programma. Dat betekent bij voorbaat een weekend vol spektakel, op een baan die in het verleden al vele malen garant stond voor grote verrassingen. Zeker als het weer nog een rol gaat spelen…

Starttijd F1 Brazilië 2023

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 3 november Vrije training 15.30u - 16.30u 11.30u - 12.30u Vrijdag 3 november Kwalificatie 19.00u - 20.00u 15.00u - 16.00u Zaterdag 4 november Sprint Shootout 15.00u - 15.44u 11.00u - 11.44u Zaterdag 4 november Sprintrace 19.30u - 20.30u 15.30u - 16.30u Zondag 5 november GP van Brazilië 18.00u - 20.00u 14.00u - 16.00u

De Grand Prix van Brazilië 2023 vindt plaats op zondag 5 november. De race begint om 14.00 uur lokale tijd, dat is om 18.00 uur in de Nederlandse avond. Het belooft een drukke middag voor de coureurs te worden, want in totaal krijgen ze 71 ronden over het 4,309 kilometer lange Autodromo Jose Carlos Pace voor de kiezen. Het ronderecord is een 1.10.540 en staat al sinds 2018 op naam van Valtteri Bottas.

In Brazilië wordt er gereden volgens het sprintformat. Dat houdt in dat er ook op zaterdag al een race op het programma staat. Deze sprintrace over honderd kilometer (24 ronden of 60 minuten) begint op zaterdagavond om 19.30 uur Nederlandse tijd (15.30 uur lokaal). Eerder op de dag, om 15.00 uur Nederlandse tijd, wordt de Sprint Shootout verreden. Dit is de kwalificatiesessie om de startopstelling voor de sprintrace te bepalen. De uitslag hiervan staat los van de startopstelling voor de Grand Prix op zondag.

Op vrijdag beginnen de coureurs met een vrije training van een uur. Deze gaat om 15.30 uur Nederlandse tijd van start (11.30 uur lokale tijd). Dit is de enige training van het weekend, dus het is zeer belangrijk om zo veel mogelijk data te verzamelen. Op vrijdagavond, 19.00 uur Nederlandse tijd, wordt al gekwalificeerd. De uitslag van deze sessie vormt de startopstelling voor de Grand Prix van Brazilië.