Formule 1

Button maakt opvallende F1-transfer van Williams naar Aston Martin

Aston Martin heeft in Jenson Button een nieuwe ambassadeur voor het Formule 1-team aangetrokken. De wereldkampioen van 2009 heeft eerder jarenlang een vergelijkbare rol vervuld voor Williams.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Jenson Button. Aston Martin Team Ambassador

Foto door: Aston Martin

Begin 2021 tekende Jenson Button een meerjarig contract bij Williams, waar hij als senior adviseur aan de slag ging. In die rol hielp hij niet alleen de Formule 1- en opleidingscoureurs van het team, maar was hij ook als ambassadeur van het team aanwezig bij plichtplegingen. De deur bij Williams heeft Button inmiddels achter zich dichtgetrokken, maar toch blijft hij betrokken bij een F1-team.

Maandag heeft Aston Martin namelijk bekendgemaakt dat Button vanaf dit jaar de officiële ambassadeur van het team is. De 46-jarige Brit heeft een meerjarig contract getekend bij de formatie van eigenaar Lawrence Stroll. Hij gaat het team ondersteunen bij onder meer activiteiten in de media en met partners, en bij commerciële programma's. Zo wordt Button als ambassadeur onder meer naar activiteiten gestuurd om Aston Martin te vertegenwoordigen.

"Het is voor mij enorm spannend om me bij Aston Martin Aramco aan te sluiten in zo’n transformerende periode in de geschiedenis van zowel het team als de sport", zegt Button. "De nieuwe fabriekssamenwerking met Honda was een belangrijke reden en ik kijk ernaar uit om mijn jarenlange ervaring met hen mee te nemen in mijn nieuwe rol als ambassadeur. Het seizoen 2026 belooft fascinerend te worden en deel uitmaken van zo’n ambitieus team is een geweldige kans. Ik kan niet wachten tot Melbourne!"

In 2016 zaten ze samen bij McLaren, dit jaar worden Button, Vandoorne en Alonso herenigd bij Aston Martin.

In 2016 zaten ze samen bij McLaren, dit jaar worden Button, Vandoorne en Alonso herenigd bij Aston Martin.

Foto door: XPB Images

Button heeft in zijn actieve raceloopbaan nooit geracet voor Aston Martin of een van de voorgaande gedaantes van het team – Jordan, Midland, Spyker, Force India en Racing Point. Toch is zijn stap naar de in Silverstone gevestigde renstal goed te begrijpen, want hij heeft wel een lange geschiedenis met Honda. De Japanse fabrikant is vanaf 2026 de motorleverancier van Aston Martin, dat de status van fabrieksteam heeft gekregen.

Als F1-coureur racete Button in 2003 voor het eerst met een Honda-motor bij BAR, het team dat in 2006 overging in het fabrieksteam van Honda. De samenwerking duurde tot en met 2008 en leverde één overwinning op. Button en Honda werden in 2015 herenigd bij McLaren – overigens met weinig succes – en ook na zijn F1-loopbaan bleven de banden warm. Zo werd Button in 2018 aan boord van een Honda NSX-GT kampioen in de Japanse Super GT.

Bij Aston Martin wordt Button niet alleen herenigd met Honda, maar ook met voormalig McLaren-teamgenoot Fernando Alonso. De Spanjaard is nog altijd een van de coureurs van de renstal, die sinds dit jaar onder leiding staat van Adrian Newey. Verder komt Button ook Stoffel Vandoorne, die in 2016 reservecoureur van McLaren was en die rol nu vervult bij Aston Martin, weer tegen bij zijn nieuwe werkgever.

