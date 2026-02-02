Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Verschillende F1-teams vrezen dat Mercedes en Red Bull Powertrains een manier hebben gevonden om de compressieverhouding tijdens het rijden dichter bij 18:1 te brengen, terwijl ze bij de statische test nog steeds binnen de regels blijven.

De motorregels voor 2026 schrijven een compressieverhouding van 16:1 voor, tegenover 18:1 vorig jaar. Die verhouding wordt altijd gemeten bij omgevingstemperatuur, wanneer de motor niet draait. Daardoor wordt geen rekening gehouden met eventuele uitzetting van materialen door hitte wanneer de auto daadwerkelijk op de baan rijdt. De hogere verhouding leidt tot meer vermogen en dus vreest de concurrentie dat er een oneerlijk voordeel behaald zal worden.

"We moeten erop vertrouwen dat de FIA hier de juiste beslissingen neemt", zei Audi's technisch directeur James Key tijdens de presentatie van de 2026-auto van het team. "Het zijn nieuwe regels. Er moet een gelijk speelveld zijn. Als iemand een slimme diffuser bedenkt en je zegt dat die eigenlijk niet mag, maar diegene mag hem wel de rest van het jaar gebruiken terwijl anderen dat niet mogen, dan klopt dat niet. Dat zouden we nooit accepteren."

Mercedes begrijpt commotie niet

Mercedes blijft echter stellig dat zijn motoren volledig voldoen aan de regels zoals die zijn opgesteld, en kijkt met enige verbazing naar de acties van sommige concurrenten – waaronder naar verluidt ook Honda – die hiertegen bezwaar maken.

Mercedes zou volgens geruchten een motortruc gevonden hebben, maar Wolff benadrukt de legaliteit van de krachtbron. Foto door: Mercedes AMG

"Ik begrijp gewoon niet dat sommige teams zich meer op anderen richten en blijven discussiëren over iets dat heel duidelijk en transparant is", zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff tegen een selecte groep media, waaronder Motorsport.com, tijdens de officiële presentatie van de Mercedes W17 voor 2026. "De communicatie met de FIA is altijd heel positief geweest, en dat geldt niet alleen voor de compressieverhouding, maar ook voor andere zaken."

"Specifiek op dit punt is het glashelder wat de reglementen zeggen. Het is ook duidelijk wat de standaardprocedures zijn voor motoren, zelfs buiten de Formule 1. Dus: krijg gewoon je zaakjes op orde", doet Wolff een oproep aan zijn rivalen. "De krachtbron is legaal. De motor voldoet aan hoe de reglementen zijn geschreven. En de krachtbron voldoet aan hoe de controles worden uitgevoerd."

Vermaken met afleiding

Hoewel er voorlopig geen directe veranderingen worden verwacht, wordt er nog wel gesproken over alternatieve manieren om de compressieverhouding te meten, bijvoorbeeld door ook controles uit te voeren onder rijdende omstandigheden. Eventuele voorstellen zouden via de gebruikelijke procedures moeten verlopen, waaronder een vergadering van de F1 Power Unit Advisory Committee en vervolgens een stemming binnen de F1 Commission. Wolff is echter weinig onder de indruk van pogingen om de testprocedures aan te passen op een punt dat volgens hem in de industrie standaard is.

Wolff stelt dat de andere teams juist hun "zaken op orde" moeten krijgen, in plaats van zich focussen op Mercedes. Foto door: Mercedes AMG

"Geheime meetings houden, geheime brieven sturen en steeds nieuwe manieren verzinnen om te testen die eigenlijk niet bestaan… Ik kan in ieder geval namens ons zeggen dat wij proberen afleiding te minimaliseren en vooral naar onszelf te kijken, in plaats van naar anderen. Het is immers vrij duidelijk wat de regels zeggen en ook wat de FIA tot nu toe tegen ons en tegen hen heeft gezegd", aldus Wolff.

"Maar misschien zijn we allemaal verschillend. Misschien wil je al excuses zoeken voordat je überhaupt bent begonnen, waarom het niet goed gaat. Als iemand zichzelf wil vermaken met afleiding, dan staat dat iedereen vrij."

De FIA heeft duidelijk gemaakt dat zij de kwestie in elk geval volledig wil oplossen vóór de start van het seizoen in Australië volgende maand, zodat het onderwerp niet blijft doorsudderen in het nieuwe seizoen en de focus op het racen op de baan kan liggen.

"We willen dit soort controverses absoluut vermijden en ervoor zorgen dat wanneer men gaat racen, iedereen de regels op precies dezelfde manier begrijpt", zei FIA-directeur voor eenzitters, Nikolas Tombazis, tegen Motorsport.com tijdens de recente Autosport Business Exchange. "Het is onvermijdelijk dat bij zo'n nieuwe set reglementen bepaalde kwesties opkomen, en wij vinden het onze verantwoordelijkheid om die vóór de eerste race op te lossen."