De Haas-coureurs waren drie dagen op de baan – het maximum dat is toegestaan – tijdens de F1-shakedown van vorige week en legden volgens onofficiële gegevens bijna 400 ronden af. Dat was genoeg om een eerste indruk te krijgen van de nieuwe VF-26, die voldoet aan de vernieuwde chassis- en motorreglementen voor het komende seizoen.

Daarbij zijn de aerodynamische oppervlakken sterk vereenvoudigd: de downforce is met 15 tot 30 procent verminderd en de luchtweerstand met maximaal 40 procent. Toch lijkt inhalen op basis van de eerste indrukken uit Catalonië zelfs lastiger te worden dan voorheen. En dat ondanks de nieuwe Overtake Mode die DRS vervangt, en die coureurs binnen één seconde van een concurrent een extra vermogensboost geeft.

"Ik heb een paar auto's gevolgd", zegt Esteban Ocon. "Je lijkt behoorlijk veel grip aan de voorkant te verliezen, misschien zelfs meer dan voorheen, maar dat moeten we nog zien. En de Overtake Mode, ja, daar heb ik mee gespeeld."

"Ik wil nog geen te vroege conclusies trekken over hoe het precies gaat uitpakken, want het moet natuurlijk nog worden afgesteld en geoptimaliseerd om perfect te werken. Maar tot nu toe lijkt het moeilijk om in te halen. Dat is mijn eerste indruk, al hoop ik dat het uiteindelijk wat makkelijker wordt."

Oliver Bearman is net als Esteban Ocon niet overtuigd dat rijden in vuile lucht verbeterd is. Foto door: Formula 1

Lastiger om te volgen

Teamgenoot Oliver Bearman is het daarmee eens en wijst op een "vrij grote verschuiving in de balans van de auto" in vuile lucht, vlak achter een andere wagen. "Wat betreft volgen en inhalen heb ik daar nog geen heel sterk gevoel bij, dat is natuurlijk ook niet de prioriteit", zegt de 20-jarige Brit. "Ik heb wel een paar ronden gereden in de buurt van andere auto's."

"Ik moet zeggen dat het iets lastiger was om te volgen, al is dat gebaseerd op de relatief weinige ronden die ik heb gereden. De balans veranderde behoorlijk ten opzichte van rijden in schone lucht, en dat leek sterker dan bij de vorige generatie auto's. Maar goed, het is nog erg vroeg."

"De Overtake Mode heb ik eigenlijk niet echt kunnen gebruiken om iemand in te halen. Ik heb hem wel kunnen testen in schone lucht. We moeten nog zien wat het effect is op koeling en al dat soort dingen. Dus ik heb hem kunnen proberen, maar niet echt kunnen inzetten om iemand te passeren, als je begrijpt wat ik bedoel."