Waarom Ricciardo volgens Tsunoda meer aan Red Bull wordt gelinkt

In een seizoen dat Yuki Tsunoda het prima voor elkaar heeft, wordt niet hij, maar zijn AlphaTauri-teamgenoot Daniel Ricciardo gelinkt aan een overstap naar Red Bull. Bij die renstal zou de Australiër de tegenvallende Sergio Perez gaan vervangen. Dat snapt de Japanner maar al te goed, zeker gezien de staat van dienst die zijn teamgenoot in de koningsklasse van de autosport heeft. "Daniel heeft meer ervaring en heeft meer fans", vertelt de 23-jarige coureur. "Hij is [een van de] betrouwbaarste coureurs. Hij is denk ik zelfs een van de meest gewaardeerde coureurs, dus dat maakt het [meer linken van Ricciardo aan het zitje bij Red Bull] logisch."

Ondanks dat zijn naam dus nauwelijks rondzingt als optie bij Red Bull Racing sluit Tsunoda niet uit dat die stap op termijn gemaakt kan worden. "Ik moet het aan hen laten zien door middel van constante prestaties", zegt een hoopvolle Japanse coureur. "Iedereen begrijpt dat ik een kanshebber kan zijn. Checo heeft nog een contract voor volgend jaar waar we niets aan kunnen doen. Ik moet goede resultaten laten zien, daar gaat het om."

De resultaten zijn dit jaar goed te noemen, maar in Mexico miste de Japanse coureur de rust om punten binnen te halen. Tsunoda knalde onbeholpen tegen McLaren-coureur Oscar Piastri. De puntendroom spatte daarmee uiteen, want verder dan P12 kwam Tsunoda niet. Ricciardo was juist wel kalm gebleven en noteerde met een zevende plek de beste finish van AlphaTauri dit jaar. "Daniel doet het heel erg goed. Zeker na zijn terugkeer van McLaren voelt hij zich in de auto [van AlphaTauri] erg goed", vertelt Tsunoda over zijn teamgenoot. "Ik denk dat hij de 'Red Bull-energie' heeft, dat Red Bull hem beter past [dan zijn vorige werknemers]." Ondanks dat de Tsunoda Ricciardo tot op twee punten zag naderen, is hij er niet bang voor dat onderaan de streep zijn Australische teamgenoot sterker blijkt. "Ik ben er niet bang voor dat ik hem niet kan verslaan", aldus de zelfverzekerde Japanner. "Ik heb er vertrouwen in dat ik hem kan verslaan en ik leer op dit moment nog heel veel van hem."