Onder zonnige maar koele omstandigheden zijn de coureurs vrijdagochtend begonnen aan het tweede raceweekend van het Formule 1-seizoen 2021. De temperatuur bedroeg maar elf graden toen het licht aan het einde van de pits op groen werd gezet voor de eerste training, waarmee de condities in Italië totaal anders zijn dan drie weken geleden in Bahrein. Een flink aantal coureurs had het niet makkelijk als gevolg van de lage temperatuur.

Nikita Mazepin begon het weekend in Imola zoals hij zijn eerste Formule 1-race in Bahrein was geëindigd, met een spin in de grindbak. De Haas-coureur raakte van de baan bij het uitkomen van Rivazza en belandde in de kiezels. De Rus slaagde erin om zijn wagen terug op de baan te brengen, waarna hij meteen de pits in kon sturen. Mazepin was echter lang niet de enige die een momentje beleefde tijdens de eerste training. Yuki Tsunoda ging na een kwartiertje van de baan bij Tamburello en de sessie was halverwege toen ook Max Verstappen daar een uitje door de grindbak maakte.

Vervolgens moest de training een paar minuten stilgelegd omdat Sergio Perez en Esteban Ocon hun wagens met schade aan de kant hadden gezet. Er werden geen beelden getoond van wat er zich precies bij de Variante Villeneuve had afgespeeld - het FOM kampte aan het begin van het weekend met problemen - maar het leek er sterk op dat beide coureurs elkaar hadden geraakt: Perez zag bij het uitkomen van de bocht het rubber van het linker achterwiel lopen, terwijl bij Ocon de ophanging rechtsvoor kapot was. Red Bull-teambaas Christian Horner liet kort voor het einde van de training dat hij van de coureurs had gehoord dat er inderdaad contact was geweest tussen de beide wagens.

Met nog een paar minuten op de klok ging Max Verstappen naar de eerste stek in de tijdenlijst met een 1.16.662, maar Lewis Hamilton en Valtteri Bottas gingen daarna nog een tandje sneller. De Brit noteerde een 1.16.605, waarna de Fin een 1.16.564 op de klokken bracht. Zo besloot Mercedes het eerste oefenuur als eerste en tweede. Ferrari zat er goed bij met de vierde tijd voor Charles Leclerc en zesde tijd voor Carlos Sainz Jr. Pierre Gasly stond met zijn AlphaTauri tussen de beide coureurs van het team uit Maranello op P5. Fernando Alonso, Lance Stroll, Nicholas Latifi, die in de slotfase ook nog even een grindbak meepakte, en Daniel Ricciardo waren de overige rijders in de top-tien, terwijl George Russell een veelbelovend begin van het weekend voor Williams compleet maakte met de elfde tijd.

Helemaal aan het einde van de sessie - de finishvlag hing al uit - was er opnieuw een code rood, omdat Mazepin bij het uitkomen van de laatste bocht was gecrasht. De Rus was uiteindelijk achter Perez (zestiende tijd) en Ocon (zeventiende tijd) goed voor de achttiende tijd. Mick Schumacher en Yuki Tsunoda waren de langzaamsten.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna begint om 14.30 uur.

Resultaten eerste vrije training GP van Emilia-Romagna