Perez en Ocon onbestraft na incident in F1-training Imola

Perez en Ocon kwamen elkaar tijdens de eerste vrije training in Imola tegen, al was dat mede door een storing op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari niet goed te zien. Het beeld en de tijdwaarneming lieten te wensen over, al neemt dat niet weg dat de wedstrijdleiding beide heren wel degelijk op het matje heeft geroepen. Om 12.30 uur moesten Ocon en Perez zich verantwoorden bij de stewards voor een 'incident between cars 11 and 31 in turn 5 at 11:36.'

Nadat beide coureurs hun verhaal hadden gedaan, is de wedstrijdleiding tot het verdict 'no further action' gekomen. De stewards houden het na het aanhoren van beide verhalen en het bestuderen van videobeelden, die trouwens nog niet naar buiten zijn gebracht, op een ongelukkige samenloop van omstandigheden. "Ocon verminderde vaart richting bocht 5 om Perez voorbij te laten, daarbij ging hij ook helemaal naar de binnenkant van die bocht. Perez was namelijk bezig aan een snelle ronde. Beide coureurs kwamen echter tegelijk bij de apex aan en raakten elkaar licht met de wielen", zo leest het verslag van de wedstrijdleiding.

De stewards hebben in het uiteindelijke besluit vooral beide coureurs gevolgd, de voormalig teamgenoten waren allebei van mening dat een straf overbodig was. "Beide coureurs waren het er uiteindelijk over eens dat het vooral een ongelukkige miscommunicatie en ongelukkige timing zijn geweest. Dit is verergerd doordat beide coureurs op het bewuste moment beperkte of zelfs helemaal geen communicatie met hun teams hadden. De coureurs zeiden dat er geen schuldige aan te wijzen valt en daardoor kiest de wedstrijdleiding voor 'no further action'."

