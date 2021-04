McLaren gaat duurzaam en verbouwt motorhome

Het team uit Woking heeft besloten om het Brand Centre te verbouwen en het in een andere, kleinere vorm terug te brengen op het circuit. Tot die tijd maakt het team gebruik van een tijdelijk onderkomen.

Het oorspronkelijke Brand Centre had een immense uit spiegelglas opgetrokken voorgevel en bevatte kantoorruimtes, vergaderzalen, kamers voor de coureurs en een compleet uitgeruste keuken. In totaal waren er zeventien vrachtwagens voor nodig om het van en naar de circuits te rijden. McLaren vindt het echter ecologisch niet langer verantwoord om met zoveel trucks door Europa te rijden. In plaats van een compleet nieuw motorhome te bouwen is er voor gekozen om het Brand Centre als basis te gebruiken en drastisch te verkleinen. McLaren-teambaas Andreas Seidl zei daar in Imola het volgende over. “Ik wil niet al te veel in detail treden, maar het was duidelijk dat we voor de toekomst naar een duurzamere oplossing zochten om het te vervoeren, op te zetten en te gebruiken.”

Het nieuwe motorhome – dat een andere naam zal krijgen – zal voor het eerst te zien zijn tijdens de Grand Prix van Monaco. Om het te vervoeren zullen voortaan slechts acht vrachtwagens nodig zijn. Tot eind mei maakt McLaren gebruik van een tijdelijke ruimte die dit weekend voor het eerst te zien is in Imola.

Het tijdelijke motorhome van McLaren

De Formule 1 zelf is overigens ook geen groot pleitbezorger van de enorme motorhomes van de teams. Directeur Ross Brawn liet vorig jaar al weten dat de enorme 'ginpalaces' hun langste tijd hebben gehad. “In de toekomst willen we overstappen op faciliteiten die met veel minder impact kunnen worden opgezet.”

Vorig seizoen, op het hoogtepunt van de coronapandemie werden vanwege de reisbeperkingen op verschillende circuits al min of meer standaard faciliteiten aangeboden. Mogelijk stapt de sport in de toekomst permanent over op het aanbieden van vaste motorhomes. Seidl staat achter die visie. “We zouden een dergelijke oplossing in de toekomst van harte ondersteunen. Ik zie dat als een onderwerp voor middellange termijn, maar de discussie hierover is nog gaande.”