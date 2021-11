Wolff: Mercedes niet diplomatiek meer na straf in Brazilië

Lewis Hamilton pakte op Interlagos een ijzersterke overwinning, nadat hij in de kwalificatie op vrijdag gediskwalificeerd werd vanwege een technische overtreding. Het DRS van de wagen kon iets verder open dan de FIA toestaat in het technisch reglement. Het verweer van Mercedes kreeg geen gehoor en de zaak werd verloren. Hamilton moest daarom van de tiende stek vertrekken in de Grand Prix op zondag en kwam in de tweede helft van de race in een rechtstreeks duel met Max Verstappen terecht. De Nederlander verdedigde stevig en ging daarbij samen met Hamilton van de baan, maar de wedstrijdleiding besloot geen onderzoek in te stellen. Die beslissing vond Toto Wolff lachwekkend.

Op de vraag of Mercedes gelijk behandeld wordt met de andere teams, antwoordde Wolff niet te willen klagen. “Ik wil niet klagen want zo sta ik nu eenmaal niet in deze sport”, zei Wolff. “We zijn dit weekend gewoon een paar keer in ons gezicht geslagen met beslissingen die beide kanten op hadden kunnen gaan, zowel voor als tegen ons. Wanneer de beslissingen telkens in ons nadeel vallen, is dat iets waar ik boos om word. Dan zal ik mijn team en mijn coureurs verdedigen. Ik ben altijd diplomatiek geweest in hoe ik zaken bespreek, maar de diplomatie is vanaf vandaag voorbij.”

Wolff heeft er geen problemen mee dat Verstappen zo verdedigde als dat volgens de regels is toegestaan, maar meent dat er wat dat betreft wel opheldering moet komen. “Wat het reglement ook voorschrijft, als er staat dat het mag, dan vind ik het prima. Ik zou dat helemaal goed vinden”, vervolgde Wolff. “Ik ga niet in discussie over de principes van het stevige racen, dat is super en dat willen we. Maar niet als daarvoor verklaard is dat je iemand niet van de baan kunt forceren.”

Na de race moest Hamilton nog voor de stewards verschijnen omdat hij zijn riemen in de uitloopronde losgemaakt had. Het resulteerde in een boete voor de zevenvoudig wereldkampioen.