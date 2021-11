Wolff: Lachwekkend hoe FIA met verdedigen Verstappen is omgegaan

De Braziliaanse Grand Prix is uitgedraaid op het zoveelste duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Laatstgenoemde reed een sterke inhaalrace en wist Verstappen met een superieure topsnelheid te verschalken voor de winst. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Zo verdedigde de Nederlander met het mes tussen de tanden. Bij de eerste poging in ronde 48 liet hij zijn auto naar buiten lopen in de vierde bocht en bij de tweede poging van Hamilton slingerde Verstappen over het rechte stuk. Die laatste actie heeft de Red Bull-coureur een officiële waarschuwing opgeleverd.

Verdedigen Verstappen was over de grens

Dat Verstappen bij de eerste actie vrij uitging, steekt Wolff echter - ook na afloop nog. "Het is dit weekend allemaal tegen ons gericht, maar het absolute toppunt daarvan kwam wel met het besluit tijdens de race. Ik bedoel: dit was echt een verkeerde manier van verdedigen door Max, dit was over de grens. Dat moest hij wel overigens doen om te kunnen verdedigen, maar dan moet je wel een tijdstraf incalculeren", laat Horner aan onder meer Motorsport.com weten.

Dat die berisping achterwege is uitgebleven, vindt de Oostenrijker onbegrijpelijk. "Lewis heeft het briljant gedaan door contact te vermijden, maar dit was zoals gezegd over de grens en had minimaal vijf seconden tijdstraf op moeten leveren. Max weet dat zelf waarschijnlijk ook wel, al probeerde hij het meteen onder het tapijt te vegen. Het is echt lachwekkend van de stewards dat hier geen straf voor is uitgedeeld."

'Red Bull kan doen wat het wil met onze achtervleugel'

Het verklaart ook meteen waarom emoties de overhand namen toen Hamilton zijn auto wél langs die van Verstappen kreeg. "Die was voor de wedstrijdleiding", laat Wolff weten als hij wordt gevraagd naar zijn getergde reactie. Ondanks al deze frustratie concludeert de Mercedes-teambaas wel dat hij als laatste lacht. "Er is ons dit weekend van alles naar het hoofd geslingerd, maar uiteindelijk hebben we mooi gewonnen en hebben we ook P3 te pakken. Nu maar eens zien wat er de komende uren nog allemaal voor grappige dingen gaan gebeuren."

Op dat moment wist Wolff nog niet dat Hamilton op het matje zou worden geroepen voor het te vroeg losmaken van zijn veiligheidsgordels. De Oostenrijker dacht eerder aan een protest van Red Bull over het doorbuigen van de achtervleugel. Op dat vlak is hij overigens niet bang en stelt hij dat Red Bull alles mag doen wat het wil. "Ze lopen het kantoor [van de FIA] in en uit. Maar het is prima als ze het doen. Ze mogen het ding zelfs mee naar huis nemen en zelf in stukken breken."