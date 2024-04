Russell wil andere focus Mercedes F1: "Terug naar de basis"

Tijdens de Formule 1 Grand Prix van China kende Mercedes een heel wisselvallig weekend. Waar Lewis Hamilton in de sprintrace tweede werd, kon die lijn de rest van de sessies niet worden doorgetrokken. De W15 werd na de sprint compleet anders afgesteld en dat leverde niet het gewenste succes op. Richting Miami gaat het team een nieuw upgradepakket meenemen, waar Russell naar uitkijkt. Tegelijkertijd hoopt de Brit dat zijn werkgever voor de komende races de auto op een andere manier afstelt. "Er is geen silver bullet. Het enige waar we mee bezig moeten zijn, is meer downforce genereren. We moeten terug naar de basis. We kunnen de downforce vinden door middel van CFD en de windtunnel. Het kan soms zo simpel zijn", aldus de enkelvoudig Grand Prix-winnaar.

Het vinden van extra downforce moet volgens Russell ook voor een snellere W15 zorgen. "We hebben door dat we meer downforce nodig hebben", vertelt de Mercedes-man. "We hebben de afgelopen jaren zo vaak het concept en onze filosofie veranderd. Persoonlijk denk ik dat het niet uitmaakt welk concept je gebruikt, je moet meer downforce krijgen. Daarna denk je pas na over de grenzen van dat concept. Laten we Miami afwachten en kijken of de updates daarvoor zorgen."

Naast meer downforce hoopt Russell ook dat het vinden van de optimale afstelling makkelijker wordt. In de race in China reden de 26-jarige coureur en teamgenoot Hamilton met totaal verschillende afstellingen, terwijl de resultaten niet heel ver uit elkaar lagen. "Het leverde ook nog eens dezelfde rondetijden op. We moeten naar de fabriek om te onderzoeken hoe dat kwam", verklaart Russell.

Wolff ziet 'lastige' W15

Mercedes-teambaas Toto Wolff erkent dat de W15 een moeilijke auto is, zowel om ermee te rijden als de afstelling. "Daardoor zien we volgens mij de schommelingen in de prestaties. Als we kijken naar de afstellingen van de auto's [in de race] - en vooral die van Lewis - dan zaten deze helemaal niet in de buurt van het optimum. We moeten nog onderzoeken waardoor dat komt, maar dit is waar we nu staan."

Wolff ziet dat de updates in Miami een stap vooruit kunnen zijn, maar helemaal zeker is hij daar niet van. "Er komen wat nieuwe onderdelen aan. Het wordt heel interessant om te zien of die ons de performance geven die we verwachten", aldus de Oostenrijker.