Frijns: Een teambaas als Wolff is alles wat je wilt als coureur

Na het bemachtigen van de LMP2-titel in het FIA World Endurance Championship kan Robin Frijns even genieten van een korte winterstop, alvorens hij in december weer begint met de voorbereidingen op het komende Formule E-seizoen. Veel tijd om echt tot rust te komen heeft de Limburger echter niet, omdat hij tegenwoordig met zijn eigen Frijns Unlimited ook een bedrijf te runnen heeft. Motorsport.com Nederland ging er maandag op bezoek om samen met de Maastrichtenaar terug te blikken op de Grand Prix van Sao Paulo.

“Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken, vooral omdat Hamilton van achteren moest komen. Ik moet zeggen dat hij het wel heel goed gedaan heeft dit weekend”, blikt Frijns terug op de inhaalraces van de Mercedes-coureur. “Hij had een nieuwe motor en natuurlijk loopt die een paar kilometer harder dan de rest, dat maakt het leven veel gemakkelijker. Maar je moet het wel nog even doen.”

'Geen straf nodig voor verdedigende actie Verstappen'

Hamilton moest zich onder andere een weg langs Max Verstappen knokken, wat in de vierde bocht tot een ietwat omstreden verdedigende actie leidde van de Red Bull-coureur. Was die actie een tijdstraf waard? “Ik vind van niet eigenlijk. Ze rijden allebei van de baan. Natuurlijk probeert Hamilton hem via de buitenkant in te halen, maar Max laat dat niet toe. Zou ik ook niet doen als ik Max was. Maar Hamilton had ook naar binnen kunnen snijden en dan had hij Max ingehaald. Ze beslissen samen om buiten de baan te rijden, dus ik vind dat er geen straf nodig was.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff vond het “lachwekkend” dat Verstappen voor die bewuste actie geen straf aan zijn broek kreeg. Het was niet de enige omstreden uitspraak van de Oostenrijker afgelopen weekend, die zich daarmee vooral bij de Verstappen-fans niet populair maakte. Frijns vond een aantal uitspraken van de teambaas ook niet helemaal terecht, maar waardeert wel de vechtlust van de teambaas: “Hij gaat volledig voor zijn team. Als je als piloot zijnde zo’n man achter je hebt staan, is dat eigenlijk alles wat je wilt hebben. Ik begrijp hem volledig. Ik vind het een beetje krom om te zeggen ‘iedereen is tegen ons’, maar het is hard tegen hard. Zo’n man wil je gewoon achter je hebben staan.”

'Tot hier en niet verder'

Die bikkelharde strijd om de titel ziet Frijns ook terug in de duels op de baan tussen Verstappen en Hamilton. Wel merkt hij op dat er in de aanpak van de Mercedes-coureur het nodige is veranderd dit seizoen. “In het begin nam hij niet zoveel risico, maar nu heeft hij wel echt de stap gezet naar Max van: ‘Tot hier en niet verder’. Het begon allemaal in Silverstone, met die grote crash van Max. Daardoor is het nu hard tegen hard en dat vind ik wel mooi om te zien.”

Bekijk de video bovenaan deze pagina voor de terugblik van Robin Frijns op de GP van Sao Paulo. Daarin vertelt hij onder meer ook wat hij vindt van de hedendaagse Formule 1-bolides en of hij ervan baalt dat hij zelf nooit een racezitje heeft bemachtigd in de koningsklasse. Het volledige interview met Frijns, waarin hij ook terugblikt op het afgelopen WEC-seizoen en het winnen van de 24 uur van Le Mans, is te bekijken op ons YouTube-kanaal.