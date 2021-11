Fittipaldi over straffen Hamilton en Verstappen: “Regels zijn regels”

Zowel op als naast de baan viel er de afgelopen dagen genoeg te beleven in Sao Paulo. Na de kwalificatie op vrijdagavond kwam naar buiten dat de achtervleugel van Lewis Hamilton niet aan de regels voldeed, waarna het lang wachten was op een beslissing van de stewards. Ondertussen verschenen beelden op social media waarop te zien was hoe Max Verstappen de achtervleugel van zijn titelrivaal aanraakte. De Red Bull-coureur kreeg een boete voor het overtreden van de parc fermé-regels, de Mercedes-piloot werd uit de uitslag van de kwalificatie geschrapt omdat de DRS-opening groter was dan de voorgeschreven 85 millimeter.

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff was er sprake van een overschrijding van slechts 0,2 millimeter en wordt er normaal gesproken niet moeilijk gedaan over zo’n minimaal verschil. Fittipaldi vindt echter dat de stewards juist gehandeld hebben door Hamilton te diskwalificeren. “Twee plus twee is vier. Niet drieënhalf en ook niet vierenhalf”, zegt de ambassadeur van Kelbet.nl in een exclusief interview met Motorsport.com. “In de reglementen zijn afmetingen opgenomen en als een van die afmetingen niet klopt, dan gebeurt het helaas dat je gediskwalificeerd wordt. Als het inderdaad zo weinig scheelde, dan denk ik niet dat ze er enig voordeel van hebben gehad. Maar vijf plus vijf is tien en geen negen”, besluit de 74-jarige Braziliaan de rekenles.

Regels zijn regels dus. “Ja, en het getal is het getal. Ik heb zelf iets soortgelijks meegemaakt met mijn zoon Emmo. Hij werd bij een van zijn eerste races gediskwalificeerd omdat zijn kart een paar gram te licht was. Het scheelde heel weinig. Ze hadden de kart meerdere keren op de weegschaal gezet en het gewicht bleek net te laag. En dat was het dan. Maar we hadden het te accepteren. Het getal is het getal, dat leren ze van jongs af aan.”

Ook dat je niet aan het materiaal van je concurrent mag zitten, zoals Verstappen na de kwalificatie bij Hamilton deed, leer je volgens Fittipaldi al in de karting. “In de karting weet iedereen al dat je in parc fermé nooit aan de kart van iemand anders moet zitten”, stelt hij. Verstappen kreeg voor het vergrijp een geldstraf van 50.000 euro. “Hij had de auto nooit moeten aanraken. Zo staat het nou eenmaal in de regels”, aldus Fittipaldi. “Al ben ik het niet eens met de hoogte van het bedrag. Naar mijn mening is het aantal euro’s wat overdreven. Maar dat is een andere discussie.”

Emotioneel

Fittipaldi laat verder weten dat hij erg genoten heeft van de race, die hij thuis in Italië keek. “Het was een fantastische show”, zegt de 74-jarige Braziliaan. “Wat een geweldige race. Ik keek via een Braziliaans kanaal dat bijna tien uur lang live uitzond vanaf het circuit. Ik heb de hele tijd voor de tv gezeten en stond voortdurend in contact met vrienden in Brazilië. Ik vond het ook prachtig om al dat publiek bij de race te zien en het enthousiasme bij al die mensen. En om de drie beste coureurs op het podium te hebben staan en Lewis de Braziliaanse vlag te zien vasthouden, het maakte me best emotioneel.”

Max Verstappen nam bij de start de leiding over van Valtteri Bottas en ging lange tijd aan kop, maar kon niet verhinderen dat Lewis Hamilton, die zich vanaf de tiende startplek naar voren knokte, er uiteindelijk met de zege vandoor ging. Fittipaldi prijst Hamilton voor de wijze waarop hij met tegenslag omgaat. “Ik zei tegen Emmo dat hij een voorbeeld kan nemen aan Lewis als het gaat om zijn vermogen om met grote tegenslagen om te gaan. Want grote tegenslagen waren het, gezien de situatie in het kampioenschap. Wat hij gedaan heeft, na een diskwalificatie en vijf plaatsen gridstraf alsnog de race winnen, is fantastisch. De druk op hem moet immens zijn geweest. Als hij ook maar een foutje maakte, liep hij het risico niet aan de finish te komen. De manier waarop hij terugvocht, is een goed voorbeeld van hoe belangrijk de mentale kracht van een sporter is.”

Ook waren er lovende woorden voor Verstappen: “Hij liet opnieuw fantastisch zien hoe je moet rijden als je voor het kampioenschap vecht. Hij deed een perfecte job. Hij was snel, constant, maakte geen enkele fout en pakte de punten. Beide hebben het ongelofelijk gedaan. Max is jonger en heeft minder ervaring, maar laat zien dat hij de enorme druk die komt kijken bij het vechten voor de wereldtitel aankan. En Hamilton heeft een in mijn ogen onmogelijke inhaalrace gereden.”