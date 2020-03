Schriftelijk aanbod: Wolff CEO en aandeelhouder Aston Martin?

Terwijl het coronavirus de Formule 1 in haar greep houdt, spelen er achter de schermen hoogst interessante zaken. Het middelpunt? Toto Wolff. De succesvolle teambaas van Mercedes is volgens informatie van Motorsport.com het speerpunt van een investeringsinitiatief dat zich wil inkopen bij het beursgenoteerde Aston Martin Lagonda (AML).

De geruchten dat Wolff Mercedes zou verlaten en de overstap zou maken naar Aston Martin zijn niet nieuw. Al in januari werd melding gedaan van deze mogelijkheid. Op 19 maart begon het volgende hoofdstuk, toen het Britse Daily Mail schreef dat Wolff samen met Aston Martin-grootaandeelhouder Lawrence Stroll vanuit Australië was teruggevlogen. Mercedes wilde dat bericht niet bevestigen. Men geeft geen reactie op persoonlijke reizen, zo klonk het. Uit verder onderzoek van Motorsport.com bleek dat de vlucht in een privéjet van Stroll inderdaad had plaatsgevonden. Bestemming: de Malediven, waar Wolffs vrouw Susie al met hun zoon Jack zat te wachten.

Al op 16 januari meldde 'F1-Insider.com' middels de headline ‘Nemen Stroll en Wolff het Mercedes-team over?’ dat Wolff “de positie van CEO bij Aston Martin” zou kunnen krijgen. Dat was ruim twee weken voor de officiële mededeling dat Stroll zich bij Aston Martin had ingekocht.

Nauwe band tussen Toto Wolff en Lawrence Stroll

Dat de twee hoofdrolspelers elkaar door en door kennen is in de autosportkringen geen geheim. Die relatie gaat al vele jaren terug. Toen Force India in de zomer van 2018 failliet verklaard werd, speelde Wolff achter de coulissen een belangrijke rol. Dat was ook onvermijdelijk, omdat Mercedes als motorenleverancier een van de voornaamste schuldeisers was.

In de winter van 2018-2019 spraken diverse media van een geheim overleg in het chalet van Bernie Ecclestone in Gstaad. De voormalig Formule 1-baas liet later doorschemeren dat daar over het opzetten van een ‘piratenserie’ was gesproken. Onder de gasten: Wolff en Stroll.

En toen de Canadees eind 2019 zijn inkoop bij Aston Martin voorbereidde, was Wolff – zo bevestigen diverse bronnen – een van de bemiddelaars. Na de Grand Prix van Mexico vloog het tweetal gezamenlijk per privéjet naar New York. In een advocatenkantoor werden de details over de financiering van de deal tussen Stroll en Aston Martin besproken.

Nieuwe Daimler-topman geen fan van Wolff

Feit is: het contract van Wolff als teambaas bij Mercedes F1 loopt eind 2020 af. En of Daimler, dat al voor de coronacrisis een miljardenbezuiniging aankondigde, ook in een radicaal veranderd economisch umfeld vast wil houden aan een fabrieksteam in de Formule 1 staat in de sterren geschreven. De langetermijngevolgen van de huidige crisis op de automobielindustrie kan niemand nu al inschatten. Bovendien klinkt het van insiders al langere tijd dat Daimler-baas Ola Kallenius geen fan is van Wolff.

Dat het niet botert tussen beide mannen werd al enkele malen goed duidelijk. Het eerste voorbeeld: Wolff was tot voor kort nog de drijvende kracht achter een openbare protestbrief van zeven teams inzake de veelbesproken deal tussen de FIA en Ferrari over de vermeend onreglementaire krachtbron. In Melbourne sijpelden de berichten door dat Kallenius Wolff in deze kwestie had teruggefloten. De Daimler-baas had met zijn Ferrari-evenknie John Elkann gesproken en overeengekomen om in het belang van de sport de zaak te laten rusten. Wolff kon de inmenging van zijn overste in zijn taken als F1-teambaas op z’n zachtst gezegd niet waarderen.

Bij Red Bull Racing ging men er tot op dat moment vanuit zij aan zij met Wolff voor transparantie inzake de FIA-Ferrari-deal te strijden. “Wolff was de initiatiefnemer voor de brief. We waren dus enorm verrast dat ze zich plotseling terugtrokken”, zegt Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko in gesprek met Motorsport.com.

Nieuwe interventie van Kallenius

In de tijd van Dieter Zetsche als opperhoofd bij Daimler, had Wolff volledig de vrije hand aangaande het Formule 1-team. Kallenius kwam tijdens het Grand Prix-weekend in Australië binnen enkele dagen tot een tweede interventie. Ditmaal ging het erom of Mercedes in Melbourne zou gaan rijden of niet.

Bij een overleg tussen de teambazen en Formule 1- en FIA-verantwoordelijken stemden Wolff net als Racing Point (het team van Lawrence Stroll) en beide Red Bull-teams ervoor om te gaan rijden, ondanks de afwezigheid van McLaren vanwege het coronavirus. Totdat de telefoon ging bij de Oostenrijker. Aan de andere kant van de lijn: Ola Kallenius. Hij was na een persconferentie van Angela Merkel bezorgd over de toenemende nieuwsstroom aangaande het coronavirus in Europa. Kallenius zou de beslissing of Mercedes zou gaan rijden aan Wolff hebben gelaten, naar verluidt gaf hij enkel een aanbeveling. Dat stelt Mercedes in elk geval. Wolff kwam, zo meldden ooggetuigen, zeer geïrriteerd terug van het telefoongesprek.

Het verhaal uit de doeken gedaan: Achter de schermen: Het verhaal achter de afgelaste GP van Australië

Dat is in zoverre significant, dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat Wolff van Kallenius, in tegenstelling tot Zetsche, niet langer het absolute vertrouwen geniet. In de momenteel fragiele situatie aangaande de toekomst van het Mercedes-fabrieksteam in de Formule 1 is het niet ondenkbaar dat de Oostenrijker de ogen openhoudt voor alternatieven.

Aanbod van Aston Martin

Daarin is Aston Martin het meest concreet. Wolff en zijn goede kameraad Dany Bahar – bij Formule 1-insiders bekend van zijn functies bij Red Bull (tot 2007), Ferrari (tot 2009) en Lotus (tot 2012) hebben onlangs een schriftelijk overnamebod op aandelen in Aston Martin ingediend.

Stroll stapte op 31 januari in eerste instantie voor 16,7 procent in bij Aston Martin Lagonda. Kostenplaatje: 182 miljoen pond. De AML-koers op de Londense beurs voor de entree bedroeg 402,7, kort daarna 498,8. Vervolgens daalde de koers tot 143,85 (16 maart). Stroll maakte van dat gegeven gebruik door verder te onderhandelen, en met succes. Op 13 maart werd bekend dat de Canadese zakenman niet 16,7 procent voor 182 maar 25 procent voor 171 miljoen aangekocht had. In de tussentijd regelde hij als aandeelhouder van beide organisaties dat het Formule 1-team Racing Point vanaf 2021 als fabrieksteam van Aston Martin aan de start staat.

Daarmee lijkt het oorspronkelijke plan van tafel te zijn dat Wolff en Stroll gezamenlijk een bod bij Daimler wilden neerleggen om een meerderheidsbelang in het Mercedes-fabrieksteam in handen te krijgen als Daimler zich niet committeerde aan een Formule 1-verblijf tot eind 2025.

Voor Racing Point, en zo wordt de cirkel compleet, rijdt Strolls zoon Lance, die al jaren financieel ondersteund wordt door de Canadese modemagnaat. En Wolff was al in 2018 een van de meesterbreinen achter het plan van een formatie zonder toenmalige Force India-eigenaar Vijay Mallya, waardoor Aston Martin recentelijk kon instappen bij Racing Point.

Wolff als aandeelhouder en CEO

Wolff kan, als de deal getekend wordt, de nieuwe CEO van Aston Martin worden en de door de crisis getroffen sportwagenproducent in de toekomst operationeel leiden. In een zeer vergelijkbare situatie zoals momenteel bij het Mercedes-team het geval is, namelijk als aandeelhouder. Gezien de huidige aandelenkoers (ruim onder de 300) en het verleden (in het voorjaar van 2019 nog boven de 1.000) kan dit een zeer lucratieve deal zijn. Zeker nu de Daimler-top (lees: Kallenius) niet van plan lijkt om voor de lange termijn vast te houden aan de Oostenrijker. Overigens gaat het in dit geval echt om een rol aan de top van het merk, wat niet te combineren lijkt met een functie bij het aanstaande Aston Martin-fabrieksteam.

De loopbaan van Wolff in de racerij begon in 2006 als aandeelhouder bij HWA, destijds onder meer verantwoordelijk voor het Mercedes-fabrieksteam in de DTM. De Oostenrijker bracht HWA naar de beurs voordat hij als investeerder binnenstapte bij het Williams F1 Team en ook daar een beursgang voorbereidde. In januari 2013 werd hij teambaas van Mercedes en nam tegelijkertijd dertig procent van de aandelen in het fabrieksteam over. Onder zijn leiding behaalde de fabrikant zes opeenvolgende dubbeltitels, tot op heden de langste succesreeks uit de historie van de Formule 1. Op basis van zijn indrukwekkende succesreeks werd Wolff in het voorjaar van 2019 genoemd als opvolger van Chase Carey als topman van de Formule 1. Dat er daadwerkelijk gesprekken gevoerd zijn, is alom bekend. De onderhandelingen eindigden toen Ferrari liet weten een aanstelling van Wolff als F1-baas te vetoën.

Officiële informatie over de entree van Wolff bij Aston Martin zijn er nog niet. Mercedes noemt de door Daily Mail opgestarte speculatie “onzin”.

Motorsport.com heeft Wolff via email en WhatsApp gevraagd om zijn kant van het verhaal maar vooralsnog hebben we nog geen reactie ontvangen.

