Coronavirus: Zeven F1-teams werken samen in Project Pitlane

De zeven teams - Red Bull, Racing Point, Haas, McLaren, Mercedes, Renault en Williams - brengen hun knappe koppen bij elkaar om problemen op te lossen in de strijd tegen het virus dat inmiddels de hele wereld in de ban houdt. Een nijpend tekort aan beademingstoestellen is daar een van.

Door de explosieve groei van patiënten die lijden aan de longziekte COVID-19, die door het coronavirus wordt veroorzaakt, zitten vele ziekenhuizen inmiddels met een tekort aan beademingsmachines en onderdelen. Daardoor riep de Britse overheid verschillende sectoren, waaronder de auto- en luchtvaartsector, op om in deze moeilijk tijden hun steentje bij te dragen.

De Formule 1-teams zijn goed geplaatst om te helpen. Het snel ontwerpen en bouwen van prototypes en onderdelen is net iets waarin F1-teams gespecialiseerd zijn. De Formule 1 heeft aangekondigd dat de zeven in Groot-Brittannië gevestigde teams samen zullen werken onder de koepel van het zogeheten Project Pitlane. "Zij zullen aan verschillende items werken, zoals reverse engineering van bestaande medische toestellen, bijdragen aan de productiecapaciteit van bestaande beademingstoestellen en het snel ontwerpen en produceren van prototypes voor nieuwe toestellen", klinkt het in een mededeling van de F1."

Naar verluidt is de F1 zelf ook betrokken bij het initiatief Project Pitlane. Zo zou F1-techneut Pat Symonds en zijn technische team ook meedenken over oplossingen.

Op vrijdag raakte bekend dat ook Brits premier Boris Johnson positief werd bevonden op COVID-19. In totaal werden in Groot-Brittannië al zo'n 14.500 mensen besmet. Dat is ongeveer evenveel als Nederland en België samen. Het Formule 1-seizoen ligt nog zeker tot half juni stil. In theorie is de Grand Prix van Canada op 14 juni de seizoensopener.