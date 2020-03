Onafhankelijke F1-teams strijden tegen 'satellietformaties'

Onafhankelijke teams in de Formule 1 zijn in de problemen gekomen omdat de concurrenten steeds meer samen zijn gaan werken met de grotere fabrikanten. Haas koopt zoveel mogelijk onderdelen van Ferrari, Racing Point doet hetzelfde bij Mercedes. Teams als Williams en McLaren vrezen dat ze in de toekomst ook een dergelijke samenwerking moeten starten om bij te blijven en omdat het een goedkope manier is om succesvol te zijn. Volgens vervangend teambaas Williams kunnen samenwerkingen niet compleet stopgezet worden, maar ze denkt wel dat er een lijn getrokken moet worden.

“Ik denk dat we voor alle teams moeten zorgen dat de sport duurzaam is”, verklaarde ze recent. “Wat we in de afgelopen tijd hebben gedaan in de Formule 1, vooral het financiële model, is zo belangrijk geweest dat we een duurzame en stabiele toekomst kunnen creëren voor teams zoals de onze. De verschillende bedrijfsmodellen hebben het recht om te overleven en zelfs te floreren. Dat is erg belangrijk. Ik zou niet graag zien dat er nog een volgende stap komt. We moeten ervoor zorgen dat het niet verder uit de hand loopt, misschien moeten we het zelfs een beetje terugschroeven. We zijn niet heel erg blij met hoe het er nu uitziet, niet in de laatste plaats omdat er twee verschillende kampioenschappen ontstaan zijn. Je wilt een platform hebben waarbij elk team in de sport de kans heeft om punten te scoren, op het podium te staan en races te winnen. Dat is op dit moment niet het geval.”

De zorgen van Williams worden gedeeld door McLaren. De Britse renstal heeft in het verleden ook laten weten waarom de satellietteams geen gunstig vooruitzicht zijn voor de Formule 1. Tijdens de wintertest zei McLaren-teambaas Andreas Seidl dat men van dergelijke tandems af moet zien te komen. “We moeten ervoor zorgen dat een samenwerking tussen twee teams niet ten koste gaat van de reglementen, dat je bijvoorbeeld meer middelen hebt of met meer personeel kunt rouleren”, verklaarde Seidl. “Met de komst van het budgetplafond moeten we ervoor zorgen dat er een limiet is en dat die hetzelfde is voor iedereen. Het maakt niet uit dat je samenwerkt met andere teams, dat is prima als het reglement dat op bepaalde vlakken toestaat. Als het gaat om onderdelen waar het zeker niet is toegestaan, zoals een monocoque, aerodynamica en dat soort zaken, dat is heel belangrijk voor mij.”

Met medewerking van Jonathan Noble en Alex Kalinauckas