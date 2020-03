Villeneuve verwacht uitstel F1 Grand Prix van Canada

Voorlopig hoopt men nu dus op Montreal. Ook Villeneuve ziet niets liever dan dat de Formule 1 in eigen land aan het seizoen 2020 begint, maar de wereldkampioen van 1997 denkt dat dat er niet van zal komen. “Ik kan het me nauwelijks voorstellen dat de Grand Prix op 14 juni doorgaat. Canada ligt bij de verspreiding van het virus achter op andere landen.” Het Noord-Amerikaanse land telt momenteel ‘slechts’ 3.400 bevestigde coronagevallen, terwijl er bijvoorbeeld in Duitsland en Italië alleen al tienduizenden besmettingen zijn gemeld.

Villeneuve verwacht dan ook dat voor Canada het ergste nog moet komen. “Het goede nieuws is echter dat we het kunnen verschuiven. Het is minder moeilijk dan in Monaco of Baku”, aldus de oud-coureur die momenteel zelf in zijn huis in Italië in lockdown zit. Het circuit - vernoemd naar zijn vader Gilles Villeneuve - wordt weliswaar net als Monaco en Baku bestempeld als stratencircuit, maar de ligging op een eiland in een park maakt het minder complex om het op- en af te bouwen, denkt Villeneuve.

De organisatie van de Canadese Grand Prix liet eerder deze week nog weten optimistisch te zijn en er van uit te gaan dat de race op 14 juni doorgang zal vinden.