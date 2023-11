Het team uit Silverstone heeft een deel van de aandelen verkocht aan private equity-organisatie Arctos, wat al een belang heeft in diverse teams in de NBA, NHL, MLS evenals in Europese voetbalclubs waaronder Liverpool FC. Dit nieuws zorgde direct voor geruchten dat de huidige eigenaar Lawrence Stroll van plan zou zijn om zijn betrokkenheid bij het team terug te schalen en dat er binnenkort meer aandelen in de verkoop gaan. Dat is zeker niet het geval, benadrukt het team.

De deal met Arctos wordt door Aston Martin vooral gezien als een strategische zet. De nieuwe partners brengen waardevolle nieuwe inzichten en contacten. “Lawrence is all in, hij gaat nergens heen”, benadrukt managing director van het team Jeff Slack in gesprek met Motorsport.com. “Het is niet alleen het team, hij is ook eigenaar van Aston Martin Lagonda. Dat is eveneens een behoorlijk belangrijk deel van zijn leven. Het team is het marketingplatform voor Aston Martin Lagonda. En Lawrence is een zeer vermogend man, het is geen kwestie van geld.” Daarnaast haalt Slack nog een ander belangrijk punt aan: “Als je wat dieper in deze jongens [Arctos, red.] duikt, zie je dat ze nooit de controle willen hebben. Het zijn altijd minderheidsbelangen. Ze worden nooit eigenaar. Dus als Lawrence de boel zou proberen te verkopen aan iemand die uiteindelijk de controle overneemt, dan zou hij het nooit aan hen verkocht hebben.”

De formatie is in het verleden al vele malen benaderd om te praten over een samenwerking of overname. Keer op keer werd vriendelijk bedankt. Slack legt uit waarom er ditmaal wel sprake is van een deal: “We hebben ze twee jaar geleden ontmoet. Ze zijn echt de beste van de klas. Ze zijn gespecialiseerd in middellange minderheidsaandelen. Dat doen er maar weinig. Wij zitten in een unieke situatie. We hebben één eigenaar die het hele team bezit. Hij kan tijdens de lunch bepalen of het de juiste deal is. Het is geen gecompliceerd proces.”