Aston Martin doet nieuwe poging Red Bull-ontwerper Newey te paaien

Lawrence Stroll, de eigenaar van het Aston Martin Racing, heeft Adrian Newey gevraagd om Red Bull Racing te verlaten en in dienst te treden bij het Formule 1-team uit Silverstone. Motorsport.com heeft vernomen dat de Canadese zakenman de topontwerper onlangs in Jeddah een concreet aanbod heeft gedaan.

Dat is overigens niet voor het eerst. In het verleden heeft Stroll al vaker geprobeerd Newey los te weken van Red Bull. Zonder succes. Newey bleef tot nog toe altijd trouw aan zijn werkgever waar hij al sinds 2006 in dienst is en waar hij verantwoordelijk was voor zeven constructeurs- en zes rijderskampioenschappen. Dit keer deed Stroll het voorstel tijdens het weekend van de Grand Prix van Saudi-Arabië. De Canadees en de technisch directeur van Red Bull zaten in Jeddah in hetzelfde hotel. Naar verluidt heeft Newey het voorstel niet direct afgewezen en is een tweede ontmoeting afgesproken om de zaak verder te bespreken. Wel moet aangetekend worden dat Newey vorig jaar een meerjarige contractverlenging heeft getekend bij Red Bull en heeft gezegd dat hij niet van plan was om weg te lopen bij dat team.

Trouw aan Red Bull

De 65-jarige Newey was voordat hij in dienst trad bij Red Bull al succesvol in de Formule 1. Hij begon zijn loopbaan als auto-ontwerper nog in de IndyCar Series, alvorens hij eind jaren tachtig zijn opwachting maakte in de koningsklasse. Hij werkte achtereenvolgens bij March, Williams en McLaren, maar trad in 2006 op uitnodiging van teambaas Christian Horner toe tot Red Bull.

Newey is gewend om benaderd te worden en zelfs aanbiedingen te krijgen van andere teams, maar in de afgelopen twintig jaar is niemand er ooit in geslaagd hem te overtuigen Red Bull te verlaten. In de afgelopen weken en maanden zijn er echt onvoorzien omstandigheden opgetreden. De zaak van grensoverschrijdend gedrag rond teambaas Christian Horner leidde tot een interne machtsstrijd en in dat licht lijkt een transfer niet langer volledig uitgesloten.

Mogelijk slaat Aston Matin zelfs een dubbelslag door ook Max Verstappen naar Silverstone te halen. De wereldkampioen staat ook in de belangstelling van Mercedes, maar zou bij Aston Martin samen kunnen werken met Fernando Alonso en er zijn succesvolle relatie met Newey en Honda voort kunnen zetten. Aston Martin heeft net een volledig nieuwe fabriek met de modernste faciliteiten in gebruik genomen – en ook dat kan interessant zijn voor Newey. Daarbij begint Aston Martin in 2026 aan een samenwerking met Honda, een motorfabrikant die Adrian Newey goed kent en hoogacht. Op papier lijkt de toekomstige Japanse krachtbron meer garanties te bieden dan die waar Red Bull Powertains samen met Ford aan werkt. Tot slot heeft Adrian Newey goede ervaringen met Aston Martin zelf. Ze werkten samen aan de straatversie van de Valkyrie hypercar, die vanaf volgend jaar in de AMR Pro-vorm in het WEC in actie zal komen.

Uiteraard heeft Motorsport.com Aston Martin benaderd, maar het team wil geen commentaar geven.