Na de zege in Grand Prix van Australië was Red Bull-teambaas Christian Horner duidelijk: Carlos Sainz is een kanshebber voor een zitje bij zijn team volgend jaar. "Ik vind dit een hele interessante. Ik denk dat je dit ook een beetje moet zien in Christian Horner en de machtsstrijd met Helmut Marko, en Red Bull Thailand en Red Bull Oostenrijk", begint Ernest Knoors in gesprek met Motorsport.com. "Als Christian voelt dat Max Verstappen en Jos Verstappen en kamp Helmut Marko een beetje druk op hem zetten, dan zou je kunnen zeggen: 'Nou, zo iemand als Carlos Sainz. Als ik die erbij haal, dan heb ik iemand met wie ik potentieel kampioen kan worden.' Dat zou hij denken. En dan zou eigenlijk de druk op Max vergroten, ik denk niet echt dat Max staat te springen om Carlos Sainz als teammaatje te hebben. Ik denk dat daar een groot aandeel politiek bij zit en Christian is natuurlijk politiek heel slim."

Of Sainz een goede keuze zou zijn voor Red Bull, dat betwijfelt Knoors. "Ik denk niet dat het de beste keuze is of de meest voor de hand liggende keuze als teamgenoot van Max", zegt de oud Ferrari-engineer. "Maar als Max echt daadwerkelijk zou zeggen, ik ga ergens anders heen, dan zal je met Carlos Sainz wel een hele goede rijder hebben. Je kunt hiermee wel wat forceren bij Max. Het is wel een politiek geladen seizoen."

Knoors vindt het een hele lastige keuze voor Sainz waar hij volgend jaar het beste tot zijn recht komt. "Ik denk dat je je geen zorgen hoeft te maken dat hij een zitje gaat krijgen. Ik denk dat het lastiger wordt om te kijken op welk paard hij gaat wedden, weg bij het steigerende paard", vertelt de analist. "Wordt het Aston Martin? Ga je daar zien dat het in de toekomst echt naar de top doorbreekt? Ga je naar Mercedes? Is dat een team dat de weg naar boven terug kan vinden? Of ga je naar een project als Audi? Ik denk eerlijk gezegd dat gezien zijn staat van dienst en wat hij nu doet, hij genoeg opties gaat hebben, maar voor hem is het een optie om de juiste te kiezen denk ik."

Een advies wil Knoors de Ferrari-coureur niet meegeven. "Ik ken het Audi-project een beetje. Ze zijn heel ambitieus, maar het is een project wat echt tijd nodig heeft. Uiteindelijk denk ik als je naar Aston Martin kijkt, dat daar veel potentie in zit. Er zit daar een drive achter om wereldkampioen te worden. Carlos is iemand die wereldkampioen wil worden, hij is geen tweede rijder. Hij wil gewoon die kans hebben om kampioen te worden", vertelt hij daarover. "Dan gaat het een beetje tussen Mercedes en Aston Martin. Het team dat een goed track record heeft tegen het team en de organisatie dat de waarschijnlijk de meeste ambitie en drive en middelen heeft om daarheen (de wereldtitel) te komen."

